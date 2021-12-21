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Против попросившего убежища в Минске польского военного возбуждено дело о дезертирстве

Военная прокуратура в Белостоке в Польше возбудила дело о дезертирстве против солдата 16-й Поморской механизированной дивизии Эмиля Чечко, попросившего у Минска политического убежища. Ходатайство о его предварительном аресте будет передано в суд, ему грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщил канал TVN24.

Солдат пропал без вести в четверг, 16 декабря, в районе между деревнями Наревка и Семянувка на востоке Польши, рядом с белорусской границей. На следующий день белорусская пограничная служба сообщила, что Чечко перешёл границу и попросил политического убежища. По его словам, к такому шагу подтолкнуло несогласием с миграционной политикой Варшавы с "негуманным обращением с мигрантами”.

Он дал несколько интервью белорусскому телевидению, в которых заявил, что польские военные убивали мигрантов, пытающихся пробраться через границу в Евросоюз, а также мигрантов, пытавшихся им помогать. По его словам, он сам принимал участие в таких казнях. Никаких подтверждений его словам не предъявлялось.

Польский таблоид Fakt сообщил, что весной Чечко был осуждён на полгода тюрьмы за то, что избил свою мать. Он обжаловал свой приговор и до рассмотрения жалобы, которое должно будет состояться 29 декабря, продолжал служить в армии и на границе.

  • Польские военные помогают пограничникам патрулировать белорусскую границу после начала миграционного кризиса в регионе. До нескольких десятков тысяч человек, в основном граждан стран Ближнего Востока, пытались пройти в страны Евросоюза. Страны ЕС обвиняют в создании ситуации белорусские власти.

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