Против журналистки Пономаренко возбудили ещё одно дело

Против журналистки издания RusNews Марии Пономаренко, которая была приговорена к лишению свободы и сейчас отбывает наказание, возбудили новое - уже третье по счёту - уголовное дело. Об этом сообщила её группа поддержки.

Дело возбуждено по статье о причинении сотруднику колонии не опасного для жизни вреда здоровью. Группа поддержки журналистки пишут, что поводом для дела стал некий конфликт с участием Пономаренко в колонии №9 в Рубцовске Алтайского края, где журналистка находилась до середины августа. Сейчас она в туберкулезной больнице №12 ФСИН в Барнауле.

Алтайская журналистка и активистка Мария Пономаренко стала одной из первых арестованных и впоследствии осуждённых в России по статье о так называемых фейках об армии. Её задержали в апреле 2022 года, поводом для дела стал пост об авиаударе по драматическому театру в Мариуполе. Российские власти считают уголовно наказуемыми фейками сообщения о том, что удар нанесли российские военные.

Пономаренко была приговорен к шести годам колонии. Осенью 2023 года против неё возбудили новое уголовное дело — о причинении вреда здоровью сотруднику колонии. Сама журналистка говорила, что ни на кого не нападала. В 2025 году ей увеличили срок на год и 10 месяцев.

Суд также назначил Пономаренко принудительное психиатрическое лечение, однако из колонии не освободил. Адвокат Дмитрий Шитов подчёркивал, что у осуждённой диагностировано расстройство личности и она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. Пономаренко в колонии неоднократно объявляла голодовку, также сообщалось о том, что она вскрывала вены в знак протеста против условий содержания и давления администрации.