Пугающий человек. Венесуэла под тенью Диосдадо Кабельо

Венесуэлой уже больше месяца фактически правят четыре человека, оказавшиеся на вершине власти после американской военной операции 3 января, увенчавшейся захватом и вывозом в США Николаса Мадуро и его жены. Все четверо годами считались опорами боливарианского режима и подозреваются в тех же преступлениях, что и бывший правитель, сейчас ждущий суда в Нью-Йорке.

У каждого из этой четверки есть свои особенности – о чем продолжает рассказывать Радио Свобода. О ставшей временным президентом Дельси Родригес и ее брате Хорхе Родригесе, председателе парламента, вы можете прочитать здесь. Сегодня речь пойдет о Диосдадо Кабельо – могущественном главе "Министерства народной власти по вопросам внутренних дел, юстиции и мира", которого поддерживает министр обороны Владимир Падрино Лопес (считающийся его младшим партнером в условном венесуэльском "силовом блоке").

В чем обвиняют Диосдадо Кабельо

В последние 10–15 лет Диосдадо Кабельо Рондона называли вторым по влиятельности человеком в Венесуэле. А также – самым опасным, хитрым, злопамятным и жестоким среди всех лидеров боливарианских социалистов, правящих страной уже третье десятилетие.

Еще при жизни покойного Уго Чавеса (вместе с которым он в юности играл в одной бейсбольной команде) местные и западные журналисты писали, что Кабельо обладает безграничной, внушающей страх, чуть ли не мистической властью – как в среде спецслужб и военных, так и среди чиновников, крупных бизнесменов и законодателей боливарианского режима.

Мистическим влияние Диосдадо Кабельо называют еще и потому, что у него после смерти Чавеса, насколько известно, нет никаких старых и проверенных связей и известных друзей среди правящей верхушки, за исключением двух-трех генералов венесуэльской тайной полиции SEBIN ("Боливарианской службы национальной разведки"). При этом в 2024 году ему удалось поставить во главе SEBIN своего двоюродного брата, генерала Алексиса Родригеса Кабельо (это человек, в 2023 году заранее назначенный Николасом Мадуро будущим губернатором "территории Гуаяна-Эсекиба" – части территории соседней Гайаны, которую Каракас намеревался аннексировать).

Во многом благодаря Диосдадо Кабельо, судя по данным независимых расследований и информации американских и других иностранных спецслужб, в Венесуэле государственные институты совершенно утратили независимость и полностью оказались под контролем "боливарианских социалистов", а все правительственные структуры срослись с транснациональной организованной преступностью.

Многие годы Диосдадо Кабельо обвинялся оппозицией и своими бывшими соратниками, попавшими в опалу либо сумевшим бежать из Венесуэлы, в организации многочисленных кампаний массовых репрессий и террора и грубом давлении на СМИ и оппозицию. После президентских выборов 2024 года, на которых с помощью насилия и явных фальсификаций победу якобы в очередной раз одержал Николас Мадуро, в стране вспыхнула новая волна протестов и беспорядков. В ответ по инициативе Кабельо власти инициировали общенациональную полицейскую операцию под названием Tun Tun ("Тук-Тук"), по поискам всех, кто смел оспаривать итоги голосования.

Диосдадо Кабельо считается причастным к политическим и криминальным убийствам, пыткам, рэкету, наркоторговле и нелегальной добыче золота. Его называют руководителем военизированных проправительственных уличных отрядов хулиганов-штурмовиков "Collectivos". А также – одним из создателей преступной коррумпированной сети внутри режима, известной как "Картель Солнц".

Что такое "Картель Солнц" "Картель Солнц" (Cartel de los Soles) – собирательный термин, используемый для обозначения власти боливарианских социалистов Венесуэлы, сросшихся с криминалом коррумпированных высших чиновников, военных и политиков, получающих сверхдоходы от международной наркоторговли и других преступлений. Название его, как считается, происходит от знаков различия в виде солнц (по-испански sol) на погонах генералов венесуэльских вооруженных сил. Словосочетание "Картель Солнц" впервые появилось в самой Венесуэле еще в 1993 году, после того как два бригадных генерала Национальной гвардии были обвинены в причастности к наркоторговле. Их звания на погонах обозначались одним "солнцем". Белый дом, использующий это название с 2020 года, настаивает на том, что "Картель Солнц" – реально существующая иерархическая организация, подобная знаменитым колумбийским или мексиканским наркокартелям. Однако ряд аналитиков и даже официальные отчеты DEA (Американского управления по борьбе с наркотиками) и УНП (Управления по наркотикам и преступности) ООН ставят это под сомнение. Они отмечают, что термин "Картель Солнц" – это лишь публицистическая характеристика общей коррупции в высших эшелонах власти в Венесуэле. По мнению Вашингтона, ключевыми фигурами "Картеля Солнц" являются (или являлись в прошлом): Николас Мадуро , бывший правитель;

, бывший правитель; Диосдадо Кабельо , до недавнего времени считавшийся вторым человеком в Венесуэле по масштабам влияния. В США его называют непосредственным главным оперативным руководителем, лично занимающимся организацией наркотрафика, разделом прибыли и отмыванием денег;

, до недавнего времени считавшийся вторым человеком в Венесуэле по масштабам влияния. В США его называют непосредственным главным оперативным руководителем, лично занимающимся организацией наркотрафика, разделом прибыли и отмыванием денег; Дельси Родригес , новый временный президент, ее бывший личный пилот (и якобы бывший любовник) Ясенки Ламас и ее брат Хорхе Родригес , председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы;

, новый временный президент, ее бывший личный пилот (и якобы бывший любовник) и ее брат , председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы; Владимир Падрино Лопес , имеющий высшее в стране воинское звание "генерал-аншеф" (четыре "солнца" на погонах), министр обороны и командующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы;

, имеющий высшее в стране воинское звание "генерал-аншеф" (четыре "солнца" на погонах), министр обороны и командующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы; Силия Флорес , супруга Николаса Мадуро. Ранее за наркоторговлю в США были осуждены ее племянник и приемный сын;

, супруга Николаса Мадуро. Ранее за наркоторговлю в США были осуждены ее племянник и приемный сын; Тарек эль-Айссами , бывший вице-президент (ливано-сирийского происхождения), когда-то руководивший всей нефтяной промышленностью Венесуэлы, но в 2023 году обвиненный соратниками в государственной измене и арестованный. С тех пор о его судьбе ничего не известно;

, бывший вице-президент (ливано-сирийского происхождения), когда-то руководивший всей нефтяной промышленностью Венесуэлы, но в 2023 году обвиненный соратниками в государственной измене и арестованный. С тех пор о его судьбе ничего не известно; Уго Армандо Карвахаль по прозвищу "Эль Поло", бывший глава военной разведки и контрразведки DGCIM. В 2019 году он поддержал массовые протесты против режима и их лидера Хуана Гуайдо, после чего был снят со всех постов и разжалован в рядовые. Карвахаль бежал в Испанию, где после нескольких попыток был арестован по запросу США и в 2023 году экстрадирован в Нью-Йорк, где ныне (после суда, признавшего его виновным в убийствах, наркоторговле и других тяжких преступлениях) отбывает долгий срок заключения;

по прозвищу "Эль Поло", бывший глава военной разведки и контрразведки DGCIM. В 2019 году он поддержал массовые протесты против режима и их лидера Хуана Гуайдо, после чего был снят со всех постов и разжалован в рядовые. Карвахаль бежал в Испанию, где после нескольких попыток был арестован по запросу США и в 2023 году экстрадирован в Нью-Йорк, где ныне (после суда, признавшего его виновным в убийствах, наркоторговле и других тяжких преступлениях) отбывает долгий срок заключения; Нестор Ревероль , бывший министр энергетики и внутренних дел и бывший главнокомандующий Национальной гвардией;

, бывший министр энергетики и внутренних дел и бывший главнокомандующий Национальной гвардией; Хенри Ранхель Сильва , в прошлом глава Генштаба и министр обороны, губернатор штата Трухильо и глава бывшей тайной полиции DISIP (с 2009 года после реорганизации называющейся SEBIN), также руководивший государственной компанией телефонной и интернет-связи CANTV;

, в прошлом глава Генштаба и министр обороны, губернатор штата Трухильо и глава бывшей тайной полиции DISIP (с 2009 года после реорганизации называющейся SEBIN), также руководивший государственной компанией телефонной и интернет-связи CANTV; Рамон Родригес Часин, бывший губернатор штата Гуарико и экс-глава МВД. Также в число предполагаемых лидеров "Картеля Солнц" входят еще около 20 менее известных публике и СМИ высших генералов, чиновников и руководителей спецслужб Венесуэлы. Всех их в США, Испании, Колумбии, Мексике и других государствах считают прямо причастными и обвиняют в: Наркоторговле (в основном кокаином, поступающим для перепродажи из соседней Колумбии); Отмывании денег через государственные предприятия Венесуэлы (в том числе главной нефтяной компании PDVSA); Незаконной добыче полезных ископаемых (включая богатейшие нелегальные золотодобывающие и колтановые прииски в джунглях юга и юго-востока страны); Преступных связях с признанными террористическими ультралевыми повстанческими колумбийскими группировками FARC, ELN и им подобными (которые давно участвуют в наркотрафике, вовсю действуют и в Венесуэле и имеют здесь постоянные базы), а также в связях с исламистскими радикальными группировками Ближнего Востока, в первую очередь с ХАМАС и "Хизбаллой"; Других тяжких преступлениях (например, в масштабном контрабандном вывозе крайне дешевого в Венесуэле субсидированного бензина в соседние страны Латинской Америки).

Диосдадо Кабельо после 3 января

3 января, сразу после военной операции по захвату Николаса Мадуро и Силии Флорес, власти США прямо пригрозили Диосдадо Кабельо, что он окажется "первым в списке следующих целей", если новые власти в Каракасе не станут беспрекословно выполнять все требования Белого дома. Дельси Родригес на закрытом совещании утром того же дня заявила: "Они дали Диосдадо и мне 15 минут на ответ, иначе угрожали нас убить. Мне сказали, что Николас и Силия уже мертвы, а не похищены".

Летом 2025 года США предложили награду в 25 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Диосдадо Кабельо (в 2020 году, при первом президентстве Дональда Трампа, за него обещали 10 миллионов), и 15 миллионов долларов за такую же информацию о Владимире Падрино Лопесе. В 2017 году в США Кабельо обвинили в попытке, совместно с кубинскими спецслужбами, организовать покушение на нынешнего госсекретаря Марко Рубио, бывшего тогда сенатором от штата Флорида.

Объявление о вознаграждении за поимку Диосдадо Кабельо, выпущенное DEA (американским Управлением по борьбе с наркотиками):

Однако 4 января этого года Марко Рубио, отвечая на вопрос, почему американские военные в этот раз не пытались захватить других высших руководителей боливарианского режима в Каракасе, и в первую очередь Диосдадо Кабельо, ответил: "Можно представить, какой шум поднялся бы, если бы США остались в этой стране на еще большее время, чтобы арестовать больше людей. Пока мы выполнили первоочередную задачу".

При этом в последний месяц венесуэльские оппозиционные СМИ (с большой опаской постепенно выходящие из прежнего фактически подпольного состояния) заговорили о расколе внутри новой властной элиты, официально теперь руководимой Дельси Родригес. То, что она публично согласилась на полное сотрудничество с США, вызывает ярость самых консервативных сторонников Николаса Мадуро, непримиримых старых "чавистов" – которых возглавляет Диосдадо Кабельо.

Именно Кабельо первым из руководителей страны утром 3 января появился на людях (в каске и бронежилете в окружении вооруженной охраны) и заявил, что в результате "трусливой" атаки США в Каракасе якобы погибли более 100 мирных жителей. В речи, которую транслировали государственные телеканалы, он подчеркнул, что в Венесуэле "все спокойно", и призвал граждан доверять действующему политико-военному руководству.

Публично поддерживая Дельси Родригес в последние недели, Диосдадо Кабельо одновременно продолжает громко осуждать военную операцию США, называя ее "варварским и предательским нападением". Во всех последних выступлениях он повторяет: "Только мы остаемся гарантами спокойствия в стране".

Вероника Субильяга, венесуэльский социолог из Университета Иллинойса, в интервью изданию The New York Times подчеркивает, что такие напоминания Кабельо одновременно направлены и на Вашингтон, и на внутреннюю аудиторию – и свидетельствуют о том, что жесткая позиция главы спецслужб Венесуэлы ничуть не изменилась:

"Это очень показательная речь, говорящая о той роли, которую он хочет играть дальше, и это также угроза – Диосдадо Кабельо недвусмысленно намекает на то, что может произойти, если кто-либо начнет его преследовать и в чем-либо обвинять. Это предупреждение и США и венесуэльцам – о необходимости помалкивать и не давить, потому что в любой момент Кабельо способен инициировать в стране волну крайнего насилия".

Как считают аналитики, пока что среди правящей верхушки существует шаткое перемирие – между условно "гражданской фракцией технократов", возглавляемой временным президентом Дельси Родригес, и "силовой фракцией" во главе с могущественным Диосдадо Кабельо. После падения Николаса Мадуро их объединяет общая заинтересованность в простом выживании: ей он нужен для сохранения контроля над страной, а она ему — для защиты от США, в качестве одного из самых влиятельных членов "нового старого", и пока дружественного Вашингтону, венесуэльского правительства.

Штрихи к портрету Диосдадо Кабельо

62-летний Диосдадо Кабельо по образованию – военный инженер, в 1987 году окончивший Военную академию Венесуэлы вторым в своем классе по успеваемости. Его коэффициент интеллекта (IQ), по официальной информации, занимает пятое место среди всех студентов за всю историю этого учебного заведения. Позднее он продолжил получать образование еще в нескольких вузах страны.

До последнего времени Кабельо (как и многие другие руководители режима, начиная с Николаса Мадуро) на государственном телеканале Venezolana de Televisión (VTV) уже несколько лет ведет свою собственную телепередачу "Con el Mazo Dando" (что переводится с испанского языка как "С ударами дубиной"), в основном посвященную политическим комментариям и критике либерализма, оппозиции и западных стран. Обычно в этой программе министр внутренних дел Венесуэлы размахивает бутафорской пластиковой дубиной и выкрикивает имена критиков правительства. Почти всегда вслед за этим (по крайне мере ранее) все названные недовольные внутри страны должны были ждать появления у своей двери агентов SEBIN и ареста.

Один из последних январских выпусков передачи "Con el Mazo Dando":

За время своей политической карьеры Кабельо занимал, кажется, почти все возможные высшие государственные посты в стране, кроме президентского кресла. С молодости верный союзник Уго Чавеса, а потом и Николаса Мадуро, Диосдадо Кабельо побывал и губернатором нескольких штатов, и спикером парламента (Национальной ассамблеи), и главой ряда ключевых министерств.

Осенью 2024 года Совет ООН по правам человека опубликовал специальный доклад по Венесуэле, в котором обвинил режим Николаса Мадуро и его ближайших соратников (среди которых первым был назван Диосдадо Кабельо) в грубейших нарушениях прав человека, включая незаконные задержания и пытки в центрах содержания под стражей. Международный уголовный суд также продолжает сейчас расследовать действия венесуэльского правительства – по подозрению в преступлениях против человечности.