Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Атлас Мира

Пугающий человек. Венесуэла под тенью Диосдадо Кабельо

Диосдадо Кабельо на митинге в Каракасе. 25 февраля 2025 года
Диосдадо Кабельо на митинге в Каракасе. 25 февраля 2025 года

Венесуэлой уже больше месяца фактически правят четыре человека, оказавшиеся на вершине власти после американской военной операции 3 января, увенчавшейся захватом и вывозом в США Николаса Мадуро и его жены. Все четверо годами считались опорами боливарианского режима и подозреваются в тех же преступлениях, что и бывший правитель, сейчас ждущий суда в Нью-Йорке.

У каждого из этой четверки есть свои особенности – о чем продолжает рассказывать Радио Свобода. О ставшей временным президентом Дельси Родригес и ее брате Хорхе Родригесе, председателе парламента, вы можете прочитать здесь. Сегодня речь пойдет о Диосдадо Кабельо – могущественном главе "Министерства народной власти по вопросам внутренних дел, юстиции и мира", которого поддерживает министр обороны Владимир Падрино Лопес (считающийся его младшим партнером в условном венесуэльском "силовом блоке").

В чем обвиняют Диосдадо Кабельо

В последние 10–15 лет Диосдадо Кабельо Рондона называли вторым по влиятельности человеком в Венесуэле. А также – самым опасным, хитрым, злопамятным и жестоким среди всех лидеров боливарианских социалистов, правящих страной уже третье десятилетие.

Еще при жизни покойного Уго Чавеса (вместе с которым он в юности играл в одной бейсбольной команде) местные и западные журналисты писали, что Кабельо обладает безграничной, внушающей страх, чуть ли не мистической властью – как в среде спецслужб и военных, так и среди чиновников, крупных бизнесменов и законодателей боливарианского режима.

Мистическим влияние Диосдадо Кабельо называют еще и потому, что у него после смерти Чавеса, насколько известно, нет никаких старых и проверенных связей и известных друзей среди правящей верхушки, за исключением двух-трех генералов венесуэльской тайной полиции SEBIN ("Боливарианской службы национальной разведки"). При этом в 2024 году ему удалось поставить во главе SEBIN своего двоюродного брата, генерала Алексиса Родригеса Кабельо (это человек, в 2023 году заранее назначенный Николасом Мадуро будущим губернатором "территории Гуаяна-Эсекиба" – части территории соседней Гайаны, которую Каракас намеревался аннексировать).

Диосдадо Кабельо, тогда еще председатель Национальной ассамблеи, и Николас Мадуро в 2019 году
Диосдадо Кабельо, тогда еще председатель Национальной ассамблеи, и Николас Мадуро в 2019 году

Во многом благодаря Диосдадо Кабельо, судя по данным независимых расследований и информации американских и других иностранных спецслужб, в Венесуэле государственные институты совершенно утратили независимость и полностью оказались под контролем "боливарианских социалистов", а все правительственные структуры срослись с транснациональной организованной преступностью.

Многие годы Диосдадо Кабельо обвинялся оппозицией и своими бывшими соратниками, попавшими в опалу либо сумевшим бежать из Венесуэлы, в организации многочисленных кампаний массовых репрессий и террора и грубом давлении на СМИ и оппозицию. После президентских выборов 2024 года, на которых с помощью насилия и явных фальсификаций победу якобы в очередной раз одержал Николас Мадуро, в стране вспыхнула новая волна протестов и беспорядков. В ответ по инициативе Кабельо власти инициировали общенациональную полицейскую операцию под названием Tun Tun ("Тук-Тук"), по поискам всех, кто смел оспаривать итоги голосования.

Диосдадо Кабельо считается причастным к политическим и криминальным убийствам, пыткам, рэкету, наркоторговле и нелегальной добыче золота. Его называют руководителем военизированных проправительственных уличных отрядов хулиганов-штурмовиков "Collectivos". А также – одним из создателей преступной коррумпированной сети внутри режима, известной как "Картель Солнц".

Что такое "Картель Солнц"

"Картель Солнц" (Cartel de los Soles) – собирательный термин, используемый для обозначения власти боливарианских социалистов Венесуэлы, сросшихся с криминалом коррумпированных высших чиновников, военных и политиков, получающих сверхдоходы от международной наркоторговли и других преступлений. Название его, как считается, происходит от знаков различия в виде солнц (по-испански sol) на погонах генералов венесуэльских вооруженных сил.

Знаки различия на погонах высших офицеров Вооруженных сил Венесуэлы
Знаки различия на погонах высших офицеров Вооруженных сил Венесуэлы

Словосочетание "Картель Солнц" впервые появилось в самой Венесуэле еще в 1993 году, после того как два бригадных генерала Национальной гвардии были обвинены в причастности к наркоторговле. Их звания на погонах обозначались одним "солнцем".

Белый дом, использующий это название с 2020 года, настаивает на том, что "Картель Солнц" – реально существующая иерархическая организация, подобная знаменитым колумбийским или мексиканским наркокартелям. Однако ряд аналитиков и даже официальные отчеты DEA (Американского управления по борьбе с наркотиками) и УНП (Управления по наркотикам и преступности) ООН ставят это под сомнение. Они отмечают, что термин "Картель Солнц" – это лишь публицистическая характеристика общей коррупции в высших эшелонах власти в Венесуэле.

По мнению Вашингтона, ключевыми фигурами "Картеля Солнц" являются (или являлись в прошлом):

  • Николас Мадуро, бывший правитель;
  • Диосдадо Кабельо, до недавнего времени считавшийся вторым человеком в Венесуэле по масштабам влияния. В США его называют непосредственным главным оперативным руководителем, лично занимающимся организацией наркотрафика, разделом прибыли и отмыванием денег;
  • Дельси Родригес, новый временный президент, ее бывший личный пилот (и якобы бывший любовник) Ясенки Ламас и ее брат Хорхе Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы;
  • Владимир Падрино Лопес, имеющий высшее в стране воинское звание "генерал-аншеф" (четыре "солнца" на погонах), министр обороны и командующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы;
  • Силия Флорес, супруга Николаса Мадуро. Ранее за наркоторговлю в США были осуждены ее племянник и приемный сын;
  • Тарек эль-Айссами, бывший вице-президент (ливано-сирийского происхождения), когда-то руководивший всей нефтяной промышленностью Венесуэлы, но в 2023 году обвиненный соратниками в государственной измене и арестованный. С тех пор о его судьбе ничего не известно;
  • Уго Армандо Карвахаль по прозвищу "Эль Поло", бывший глава военной разведки и контрразведки DGCIM. В 2019 году он поддержал массовые протесты против режима и их лидера Хуана Гуайдо, после чего был снят со всех постов и разжалован в рядовые. Карвахаль бежал в Испанию, где после нескольких попыток был арестован по запросу США и в 2023 году экстрадирован в Нью-Йорк, где ныне (после суда, признавшего его виновным в убийствах, наркоторговле и других тяжких преступлениях) отбывает долгий срок заключения;
  • Нестор Ревероль, бывший министр энергетики и внутренних дел и бывший главнокомандующий Национальной гвардией;
  • Хенри Ранхель Сильва, в прошлом глава Генштаба и министр обороны, губернатор штата Трухильо и глава бывшей тайной полиции DISIP (с 2009 года после реорганизации называющейся SEBIN), также руководивший государственной компанией телефонной и интернет-связи CANTV;
  • Рамон Родригес Часин, бывший губернатор штата Гуарико и экс-глава МВД.

Также в число предполагаемых лидеров "Картеля Солнц" входят еще около 20 менее известных публике и СМИ высших генералов, чиновников и руководителей спецслужб Венесуэлы.

Всех их в США, Испании, Колумбии, Мексике и других государствах считают прямо причастными и обвиняют в:

Наркоторговле (в основном кокаином, поступающим для перепродажи из соседней Колумбии);

Отмывании денег через государственные предприятия Венесуэлы (в том числе главной нефтяной компании PDVSA);

Незаконной добыче полезных ископаемых (включая богатейшие нелегальные золотодобывающие и колтановые прииски в джунглях юга и юго-востока страны);

Преступных связях с признанными террористическими ультралевыми повстанческими колумбийскими группировками FARC, ELN и им подобными (которые давно участвуют в наркотрафике, вовсю действуют и в Венесуэле и имеют здесь постоянные базы), а также в связях с исламистскими радикальными группировками Ближнего Востока, в первую очередь с ХАМАС и "Хизбаллой";

Других тяжких преступлениях (например, в масштабном контрабандном вывозе крайне дешевого в Венесуэле субсидированного бензина в соседние страны Латинской Америки).

Диосдадо Кабельо после 3 января

3 января, сразу после военной операции по захвату Николаса Мадуро и Силии Флорес, власти США прямо пригрозили Диосдадо Кабельо, что он окажется "первым в списке следующих целей", если новые власти в Каракасе не станут беспрекословно выполнять все требования Белого дома. Дельси Родригес на закрытом совещании утром того же дня заявила: "Они дали Диосдадо и мне 15 минут на ответ, иначе угрожали нас убить. Мне сказали, что Николас и Силия уже мертвы, а не похищены".

Летом 2025 года США предложили награду в 25 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту Диосдадо Кабельо (в 2020 году, при первом президентстве Дональда Трампа, за него обещали 10 миллионов), и 15 миллионов долларов за такую же информацию о Владимире Падрино Лопесе. В 2017 году в США Кабельо обвинили в попытке, совместно с кубинскими спецслужбами, организовать покушение на нынешнего госсекретаря Марко Рубио, бывшего тогда сенатором от штата Флорида.

Объявление о вознаграждении за поимку Диосдадо Кабельо, выпущенное DEA (американским Управлением по борьбе с наркотиками):

Однако 4 января этого года Марко Рубио, отвечая на вопрос, почему американские военные в этот раз не пытались захватить других высших руководителей боливарианского режима в Каракасе, и в первую очередь Диосдадо Кабельо, ответил: "Можно представить, какой шум поднялся бы, если бы США остались в этой стране на еще большее время, чтобы арестовать больше людей. Пока мы выполнили первоочередную задачу".

При этом в последний месяц венесуэльские оппозиционные СМИ (с большой опаской постепенно выходящие из прежнего фактически подпольного состояния) заговорили о расколе внутри новой властной элиты, официально теперь руководимой Дельси Родригес. То, что она публично согласилась на полное сотрудничество с США, вызывает ярость самых консервативных сторонников Николаса Мадуро, непримиримых старых "чавистов" – которых возглавляет Диосдадо Кабельо.

Именно Кабельо первым из руководителей страны утром 3 января появился на людях (в каске и бронежилете в окружении вооруженной охраны) и заявил, что в результате "трусливой" атаки США в Каракасе якобы погибли более 100 мирных жителей. В речи, которую транслировали государственные телеканалы, он подчеркнул, что в Венесуэле "все спокойно", и призвал граждан доверять действующему политико-военному руководству.

Публично поддерживая Дельси Родригес в последние недели, Диосдадо Кабельо одновременно продолжает громко осуждать военную операцию США, называя ее "варварским и предательским нападением". Во всех последних выступлениях он повторяет: "Только мы остаемся гарантами спокойствия в стране".

Вероника Субильяга, венесуэльский социолог из Университета Иллинойса, в интервью изданию The New York Times подчеркивает, что такие напоминания Кабельо одновременно направлены и на Вашингтон, и на внутреннюю аудиторию – и свидетельствуют о том, что жесткая позиция главы спецслужб Венесуэлы ничуть не изменилась:

"Это очень показательная речь, говорящая о той роли, которую он хочет играть дальше, и это также угроза – Диосдадо Кабельо недвусмысленно намекает на то, что может произойти, если кто-либо начнет его преследовать и в чем-либо обвинять. Это предупреждение и США и венесуэльцам – о необходимости помалкивать и не давить, потому что в любой момент Кабельо способен инициировать в стране волну крайнего насилия".

Как считают аналитики, пока что среди правящей верхушки существует шаткое перемирие – между условно "гражданской фракцией технократов", возглавляемой временным президентом Дельси Родригес, и "силовой фракцией" во главе с могущественным Диосдадо Кабельо. После падения Николаса Мадуро их объединяет общая заинтересованность в простом выживании: ей он нужен для сохранения контроля над страной, а она ему — для защиты от США, в качестве одного из самых влиятельных членов "нового старого", и пока дружественного Вашингтону, венесуэльского правительства.

Экстренное совещание в президентском дворце Мирафлорес. В центре Дельси Родригес, рядом с ней министр обороны Владимир Падрино Лопес (слева) и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо (справа, в кепке). Каракас, 4 января 2026 года, через сутки после военной операции США
Экстренное совещание в президентском дворце Мирафлорес. В центре Дельси Родригес, рядом с ней министр обороны Владимир Падрино Лопес (слева) и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо (справа, в кепке). Каракас, 4 января 2026 года, через сутки после военной операции США

Штрихи к портрету Диосдадо Кабельо

62-летний Диосдадо Кабельо по образованию – военный инженер, в 1987 году окончивший Военную академию Венесуэлы вторым в своем классе по успеваемости. Его коэффициент интеллекта (IQ), по официальной информации, занимает пятое место среди всех студентов за всю историю этого учебного заведения. Позднее он продолжил получать образование еще в нескольких вузах страны.

До последнего времени Кабельо (как и многие другие руководители режима, начиная с Николаса Мадуро) на государственном телеканале Venezolana de Televisión (VTV) уже несколько лет ведет свою собственную телепередачу "Con el Mazo Dando" (что переводится с испанского языка как "С ударами дубиной"), в основном посвященную политическим комментариям и критике либерализма, оппозиции и западных стран. Обычно в этой программе министр внутренних дел Венесуэлы размахивает бутафорской пластиковой дубиной и выкрикивает имена критиков правительства. Почти всегда вслед за этим (по крайне мере ранее) все названные недовольные внутри страны должны были ждать появления у своей двери агентов SEBIN и ареста.

Один из последних январских выпусков передачи "Con el Mazo Dando":

За время своей политической карьеры Кабельо занимал, кажется, почти все возможные высшие государственные посты в стране, кроме президентского кресла. С молодости верный союзник Уго Чавеса, а потом и Николаса Мадуро, Диосдадо Кабельо побывал и губернатором нескольких штатов, и спикером парламента (Национальной ассамблеи), и главой ряда ключевых министерств.

Осенью 2024 года Совет ООН по правам человека опубликовал специальный доклад по Венесуэле, в котором обвинил режим Николаса Мадуро и его ближайших соратников (среди которых первым был назван Диосдадо Кабельо) в грубейших нарушениях прав человека, включая незаконные задержания и пытки в центрах содержания под стражей. Международный уголовный суд также продолжает сейчас расследовать действия венесуэльского правительства – по подозрению в преступлениях против человечности.

Материалы по теме

XS
SM
MD
LG