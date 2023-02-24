В космос запущен "Союз МС-23", он заменит аварийный модуль

С космодрома Байконур в пятницу была запущена в космос ракета, которая доставит к Международной космической станции беспилотный корабль "Союз МС-23". Он заменит "Союз МС-22", который был повреждён в результате аварии. Нынешний экипаж МКС - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франк Рубио - смогут в случае необходимости вернуться на нём на Землю. "Союз" должен пристыковаться к МКС в воскресенье, 26 февраля.

Как сообщает Роскосмос, выведение корабля на орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.

16 декабря прошлого года стало известно, что в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-22" произошло повышение температуры. Роскосмос сообщил об утечке в системе охлаждения. В качестве предполагаемой причины поломки Роскосмос назвал попадание во внешний радиатор микрометеорита из потока Геменид.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв охарактеризовал утечку как серьёзную. Он допустил, что в случае ухудшения обстановки экипажу придётся эвакуироваться. Однако позже космонавты сообщили, что ситуация под контролем.

11 февраля произошёл ещё один инцидент - разгерметизация на грузовом космическом корабле "Прогресс МС-21", также пристыкованном к МКС. Модуль был изолирован от основного объёма станции.