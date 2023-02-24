Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В космос запущен "Союз МС-23", он заменит аварийный модуль

Космодром Байконур

С космодрома Байконур в пятницу была запущена в космос ракета, которая доставит к Международной космической станции беспилотный корабль "Союз МС-23". Он заменит "Союз МС-22", который был повреждён в результате аварии. Нынешний экипаж МКС - российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франк Рубио - смогут в случае необходимости вернуться на нём на Землю. "Союз" должен пристыковаться к МКС в воскресенье, 26 февраля.

Как сообщает Роскосмос, выведение корабля на орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно.

16 декабря прошлого года стало известно, что в пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-22" произошло повышение температуры. Роскосмос сообщил об утечке в системе охлаждения. В качестве предполагаемой причины поломки Роскосмос назвал попадание во внешний радиатор микрометеорита из потока Геменид.

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв охарактеризовал утечку как серьёзную. Он допустил, что в случае ухудшения обстановки экипажу придётся эвакуироваться. Однако позже космонавты сообщили, что ситуация под контролем.

11 февраля произошёл ещё один инцидент - разгерметизация на грузовом космическом корабле "Прогресс МС-21", также пристыкованном к МКС. Модуль был изолирован от основного объёма станции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG