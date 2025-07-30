Пустили Дуньку в Европу. Блогеры – о Матвиенко в Швейцарии

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию для участия в мероприятиях Межпарламентского союза и выступила с речью в поддержку военной агрессии РФ против Украины. Ее сопровождали такие одиозные фигуры, как зампредседателя Госдумы Петр Толстой и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Часть членов делегации входят в санкционные списки Швейцарии и ЕС, поэтому для их въезда потребовалось специальное разрешение

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "является позорным и не должен был состояться". "Продолжим настойчиво работать над тем, чтобы Валентина Матвиенко получила то, что она действительно заслуживает, – поездку в Гаагу, где вскоре начнет работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", – написал он.

Шокированы и многие блогеры.

Андрей Волна:

Это даже не двойные стандарты. Это подлость

Матвиенко - это третий человек в стране. Стране, развязавшей и ведущей кровавую войну.

Она под санкциями с 2016 года. И несет не просто ответственность, она реально принимала участие и виновата в развязывании войны. Если она (да и мы…) доживет до суда, то непременно будет осуждена.

Мне кажется, что единственная возможность для нормальных стран ведения диалога с ней - это формат переговоров.

Пригласить же на некую конференцию, встречать с цветами… Ну это даже не двойные стандарты. Это подлость.

Александр Подрабинек:

Раньше в таких случаях говорили: «Вот тебе бабушка и Юрьев день!» А я скажу: «Вот вам и западные санкции!» Вот лицемерие европейских политиков, громогласно осуждающих проводников агрессивной войны, но втихаря привечающих их на международных форумах. По-моему, всем нам просто вешают лапшу на уши. Политическим беженцам из России отменяют в Европе гуманитарные визы, и в то же время высшим должностным лицам и пропагандистам войны из России выстилают в Женеве красную дорожку.

Не удивительно, что в Кремле не относятся к этим лицемерам серьезно и продолжают делать то, что делали.

Катя Марголис:

С российских военных баз взлетели бомбардировщики , летящие убивать украинцев, а самолет с Матвиенко и ее делегацией приземлился в Швейцарии.

Нет, цей сон мне не снится

Матвиенко долетела до Женевы с комфортом. Персональные санкции Швейцарии не помешали. Примет участие в саммите женщин — председателей парламентов. Тема встречи — «Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира».

Это тоже боевой вылет…

Иногда действительно опускаются руки.

Но именно этого враг и добивается.

И сдаваться нельзя.

Марина Охримовская:

Гуманитарные формулировки становятся отмычкой для путинских эмиссаров

Валентина Матвиенко, председатель верхнего парламента рф и близкая подруга путина, в числе основных давала ему добро на геноцидную войну против Украины. И если Матвиенко прилетела в Женеву, чтобы участвовать в саммите женщин-председателей парламентов и Всемирной конференции спикеров парламентов, это значит, что кто-то из европейских стран в окружении Швейцарии (Германия, Италия, Австрия, Франция, Лихтенштейн) дал ей - военной преступнице - «зеленый коридор». Устроители швейцарского мероприятия заявляют, что пытаются создавать переговорные условия для сближения позиций Украины и россии, в том числе для возвращения домой украденных в Россию украинских детей. В реальности гуманитарные формулировки становятся отмычкой в Европу для путинских эмиссаров, которые вслед за дирижером Гергиевым продвигают через российские границы одну-единственную мысль: уничтожение суверенитета Украины - сегодня. Возможное осеннее перемирие на российско-украинском фронте позволит перегруппировать российские войска и укрепить российский тыл, чтобы российская агрессивная война пришла в европейские страны уже будущей весной - завтра.

Игорь Эйдман:

Многие возмущены тем, что швейцарские власти позволили “банде трёх” — Матвиенко, Слуцкому и Толстому — въехать в страну, а Италия пропустила через свое воздушное пространство их самолет. Конечно, это безобразие, тут двух мнений быть не может. Однако у этой истории есть и второй план. Она демонстрирует то, насколько российской верхушке нестерпимо хочется вновь проникнуть, просочиться, проползти на Запад - чтобы их опять приглашали, чтобы местные элиты воспринимали их как равных. Российская блатата, как героиня известной советской пьесы, кричит диким голосом: Пустите Дуньку в Европу! Пустите Вальку (Стакан) в Европу!

Они все о Европе мечтают, ностальгируют по времени, когда их там принимали за людей

Эта троица (вместо с другими путинскими преступниками) публично резко выступает против Запада - оскорбляет, издевается, буквально плюет на “Гейропу”. А на деле — они все о Европе мечтают, ностальгируют по времени, когда их там принимали за людей.

По отношению к Европе у российской верхушки — вечный комплекс неполноценности, переходящий в ресинтемент. Они обижаются, злятся, оскорбляют европейцев, но тайно мечтают, что те признают их своими.

С XVIII века российская верхушка подражала европейской, всячески тянулась за ней, пыталась быть на нее похожей. Получалось плохо - из-за дорого купленной в Европе маски выглядывало дикарское мурло каннибала. Европейцы готовы были с вождями российского племени торговать, не брезговали за хорошие деньги обслуживать их в дорогих ресторанах, обирать в казино, учить детей, лечить, но за один стол с собой не пускали.

А теперь, после путинской агрессии против Украины российские элитарии просто изгнаны из Европы как прокаженные, даже за большие деньги их больше не собираются там терпеть.

Коллективная Дунька всегда стремилась и сейчас хочет в Европу, сколько бы не ругалась и не делала грозный вид. Как только свихнувшийся на войне Путин откинет копыта (или они сами его прикончат), вся его шатия-братия покаянно приползет в Европу, как блудный сын - к строгому отцу, и будет вымаливать прощение. Для этого они готовы будут отдать Крым и все захваченное, а также долго платить репарации Украине.

Даниил Константинов:

Мне не кажется чем-то исключительным или особенно парадоксальным визит Матвиенко, Косачёва сотоварищи в Женеву. Для либерального сознания — это кощунство: как же так, представители режима, развязавшего и ведущего захватническую войну, преследующего оппозицию, разрушающего права и свободы, оказываются в том самом «цивилизованном мире», который должен был их бойкотировать, презирать и изолировать? А для реалиста — это банальная дипломатическая рутина, в которой каждый играет свою роль: Россия — демонстрирует внешнюю легитимность и переговороспособность, Запад — не теряет каналов связи и надеется на нормализацию отношений в будущем.

Эта встреча — ещё одно напоминание о том, что «земли обетованной» нет. Есть интересы, протоколы, компромиссы, кулуарные переговоры, и мир, в котором идеализм быстро растворяется в реальности. Либералу это кажется предательством собственных ценностей. Для меня — подтверждение давно понятной истины: Запад не свят. И потому не обязан никого ни спасать, ни судить. Он таков, каков он есть. И так к нему и надо относиться. Без преклонения. Без истерик. И без иллюзий.

Марат Гельман:

Через три года войны мы больше понимаем про то как устроен мир, во многих знаниях многие печали.

Швейцария и во вторую мировую отличилась. Вся их промышленность работала на Гитлера

Да, рассматривая действия властей многих европейских стран последние 25 лет, и Германии, в которой я живу, и Украины, приходится признать - невиновных нет. Но нельзя ставить знак равенства между ошибками одних и сознательной игре на стороне зла, других.

Швейцария и во вторую мировую отличилась. Вся их промышленность работала на Гитлера. Это про так называемый «нейтралитет», который на самом деле был циничным способом наживы на войне.

Поэтому принцип: политик в первую очередь действует в интересах своих граждан - мне кажется ущербным хоть и распространенным. Если считать что интерес любого человека в сытой и безопасной жизни.

И поэтому если общественные институты в Европе, гражданское общество и государства, и украинцы в первую очередь, не будут делать различения между антивоенными, антипутинскими россиянами и теми кто поддерживает агрессию России словом и делом, обязательно будут случаться такие казусы как выступление Матвиенко в Швейцарии.

Леонид Волков:

Андрей Лошак, певец уныния, нашел тех, кто вызвал у него самое большое разочарование в связи с выступлением Валентины Стакановны вчера в Женеве.

И это не власти Швейцарии, которые приспустили санкции, чтобы не пропустить ни одного слова драгоценной спикерки СовФеда, и не власти Италии, которые провели над всем Апеннинским сапогом Ил-96 авиаотряда «Россия» с военной преступницей на борту — а антивоенные россияне и украинцы, которые протестуют не так. И Андрею от этого грустно.

О — обесценивание.

Андрей, да потому и держался визит Матвиенко в строгом секрете и узнали все о нем уже только по факту ее прибытия в Женеву — потому что иначе бы, вопреки трусливому потакательству итальянских и швейцарских невсетакоднозначников, была бы организована мощная кампания и в прессе, в политическом пространстве. И разрешение на пролет пришлось бы отзывать, и санкции возвращать, откуда взяли. Как мы только что — пару дней назад! — видели на примере Гергиева. Там было три недели на кампанию: неделю раскачивались под скепсис нытиков («что толку… ничего не получится… они уже все решили…»), неделю втапливали изо всех орудий, сделав тему главной для итальянских медиа и заставив высказываться всех итальянских политиков, а на третью неделю концерт отменили (и тогда те же самые нытики заверещали: «ну и что вам сдался этот Гергиев; тоже мне цель!).

Вот именно поэтому Матвиенко и кралась на свою ассамблею под прикрытием информационного вакуума.

А активисты, которые день-в-день, побросав все дела, сорганизовались и вышли с пикетом (хотя бы и понимая, что она уже прилетела, и развернуть это не получится) — огромные молодцы. Потому что главное — не бездействовать. И не ныть.