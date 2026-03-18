Путин перестал пользоваться своими секретными кабинетами-двойниками, а заодно и их оригиналом

Владимир Путин на Валдае делает вид, что находится в подмосковной резиденции. 4 марта 2022 года
Владимир Путин на Валдае делает вид, что находится в подмосковной резиденции. 4 марта 2022 года

Владимир Путин уже более 160 дней не появляется в так называемых "бежевых" рабочих кабинетах. Это самый длинный перерыв за все время, что эти кабинеты появляются в официальной хронике, подсчитала "Система".

Речь идет о рабочем кабинете Путина в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. В последнее десятилетие этот кабинет был одним из наиболее часто используемых помещений для официальных съемок Путина за работой.

В ноябре 2025 года "Система" рассказала, что у подмосковного кабинета существует еще как минимум две копии: одна из них построена в резиденции в Сочи, и еще одна – в государственной резиденции на Валдае.

Здания резиденций Путина, где расположены "бежевые" кабинеты
Здания резиденций Путина, где расположены "бежевые" кабинеты

Эти интерьеры Кремль годами использовал для съемок совещаний президента, представляя их как рабочий кабинет в Подмосковье. Таким образом Кремлю удавалось создавать видимость, будто бы Путин работает рядом с Москвой, хотя на самом деле он мог месяцами жить на юге России или в Новгородской области.

Читайте полную версию расследования "Системы" о кабинетах Путина:

До осени 2025 года Кремль использовал фокус с кабинетами-копиями постоянно. Однако с момента выхода расследования "Системы" в официальной хронике российского президента не появилось ни одного снимка "бежевого" кабинета – ни оригинального, подмосковного, ни его копий.

Последний раз Путин публично работал в одном из таких кабинетов 7 октября 2025 года – в день своего рождения. В тот день Кремль опубликовал запись совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло по видеосвязи.

Официально Кремль сообщил, что совещание прошло в Ново-Огарево. Однако, как установила "Система" по характерным В частности, по расположению дверной ручки – подробнее об этих визуальных индикаторах читайте в расследовании, запись была сделана в кабинете-двойнике в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Существование кабинетов-копий Кремль публично никогда не комментировал, а запросы "Системы" на эту тему игнорировал.

Рекордный перерыв

За последние 10 лет в кабинетах-двойниках прошло более 700 мероприятий с участием Путина. Именно в этих помещениях он провел больше всего совещаний и переговоров в период пандемии: тогда он месяцами жил в своих резиденциях в Сочи и на Валдае, но благодаря этим кабинетам-копиям зрителям показывали, будто бы президент все время работает в Московской области и в Кремле.

Путин уже несколько раз надолго переставал появляться в своих кабинетах, но нынешний перерыв стал самым длинным.

Самые продолжительные периоды, когда президент не появлялся в "бежевых" кабинетах, выглядят так:

  • 161 день – с 7 октября 2025 года по настоящее время;
  • 160 дней – с 4 апреля по 12 сентября 2016 года (в этот период Путин еще не начал использовать копии подмосковного кабинета и на съемках появлялось только оригинальное помещение Ново-Огарево);
  • 125 дней – с 14 января по 20 мая 2019 года (в этот период Путин ездил как по России, так и по зарубежным мероприятиям, но еще не начал активно пользоваться кабинетами-копиями в резиденциях – к этой практике он начнет более активно прибегать в 2020 году, во время пандемии).

Путин появляется – но не в этих кабинетах

Это не означает, что Путин вообще исчез из публичной хроники. Кремль почти каждый день публикует фото и видео его встреч, например, из Кремля, а также с различных поездок и мероприятий.

Часть кадров сняты и опубликованы день в день, то есть отражают актуальные занятия и реальное местонахождение Путина.

Однако в последний год Кремль все чаще стал прибегать к давней практике публикации "консервов": видео, записанных заранее и опубликованных лишь спустя продолжительное время после актуального события.

Например, как обнаружила "Система", Путин не появлялся перед камерами более 10 дней в феврале 2026 года, а Кремль все это время публиковал "консервы". Обнаружить их помогло комнатное растение в кремлевском кабинете. В 2025 году, как подсчитала "Система", Кремль не менее 18 раз прибегал к практике использования предзаписанных видео – иногда это происходило накануне важных событий, а иногда отсутствие Путина в публичном пространстве совпадало с лично значимыми датами, например, днем рождения предполагаемой спутницы российского президента Алины Кабаевой.

Где на самом деле в дни публикации "консервов" находится Путин, Кремль никогда не сообщает.

Путин в настоящей резиденции в Ново-Огарево. 18 февраля 2016 года
Путин в настоящей резиденции в Ново-Огарево. 18 февраля 2016 года

Раньше Кремль маскировал отсутствие Путина в Москве с помощью видео из кабинетов-копий: например, часто картинка, на которой Путин проводит совещание по видеосвязи из "бежевой комнаты", сопровождала официальные сообщения Кремля о совещании Совета Безопасности. Путин проводил совещание в Сочи или на Валдае, а картинка из кабинета-близнеца помогала сделать вид, будто бы он работает в Подмосковье.

С начала 2026 года большинство совещаний Совбеза Путин проводил по видеосвязи из Кремля – а пресс-служба публикует соответствующую иллюстрацию. 28 февраля сообщение о Совбезе – и это редкость для последних лет – не сопровождалось никакой иллюстрацией. Источник "Системы" располагающий данными о перемещениях свиты Путина, утверждает, что в эту дату один из личных охранников президента как раз находился в резиденции на Валдае.

Охраняемые резиденции

Одной из причин, по которой Кремль с 2022 года часто использовал трюк с кабинетами-двойниками, было желание Путина проводить время в менее уязвимых для атаки украинских дронов местах.

Если раньше, в период пандемии и в начале полномасштабного вторжения в Украину, Путин мог тайно проводить целые недели в Сочи, то вскоре он перестал пользоваться этой резиденцией. С января 2024 года по конец 2025 он крайне редко появлялся и в резиденции Бочаров Ручей – как официально, так и неофициально. Как выяснило "Агентство", сейчас вокруг этой резиденции оформляют охранную зону.

А с начала 2025 года Путин перестал пользоваться и подмосковной резиденцией "Ново-Огарево". Большинство видео, опубликованных якобы из этой резиденции, на самом деле были сняты на Валдае. Журналисты Радио Свобода ранее подсчитали, валдайскую резиденцию Путина окружили 14-ю позициями ПВО.

Отследить все эти изменения в перемещениях можно было благодаря тем самым "бежевым кабинетам" и ряду небольших отличий в их интерьерах. Теперь же уже более пяти месяце съемки в бежевых интерьерах Кремль не использует в официальной хронике.

