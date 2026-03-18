Путин перестал пользоваться своими секретными кабинетами-двойниками, а заодно и их оригиналом

Речь идет о рабочем кабинете Путина в его подмосковной резиденции в Ново-Огареве. В последнее десятилетие этот кабинет был одним из наиболее часто используемых помещений для официальных съемок Путина за работой.

В ноябре 2025 года "Система" рассказала, что у подмосковного кабинета существует еще как минимум две копии: одна из них построена в резиденции в Сочи, и еще одна – в государственной резиденции на Валдае.

Эти интерьеры Кремль годами использовал для съемок совещаний президента, представляя их как рабочий кабинет в Подмосковье. Таким образом Кремлю удавалось создавать видимость, будто бы Путин работает рядом с Москвой, хотя на самом деле он мог месяцами жить на юге России или в Новгородской области.

Читайте полную версию расследования "Системы" о кабинетах Путина:

До осени 2025 года Кремль использовал фокус с кабинетами-копиями постоянно. Однако с момента выхода расследования "Системы" в официальной хронике российского президента не появилось ни одного снимка "бежевого" кабинета – ни оригинального, подмосковного, ни его копий.

Последний раз Путин публично работал в одном из таких кабинетов 7 октября 2025 года – в день своего рождения. В тот день Кремль опубликовал запись совещания с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло по видеосвязи.

Официально Кремль сообщил, что совещание прошло в Ново-Огарево. Однако, как установила "Система" по характерным деталям интерьера В частности, по расположению дверной ручки – подробнее об этих визуальных индикаторах читайте в расследовании, запись была сделана в кабинете-двойнике в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Существование кабинетов-копий Кремль публично никогда не комментировал, а запросы "Системы" на эту тему игнорировал.

Рекордный перерыв

За последние 10 лет в кабинетах-двойниках прошло более 700 мероприятий с участием Путина. Именно в этих помещениях он провел больше всего совещаний и переговоров в период пандемии: тогда он месяцами жил в своих резиденциях в Сочи и на Валдае, но благодаря этим кабинетам-копиям зрителям показывали, будто бы президент все время работает в Московской области и в Кремле.

Путин уже несколько раз надолго переставал появляться в своих кабинетах, но нынешний перерыв стал самым длинным.

Самые продолжительные периоды, когда президент не появлялся в "бежевых" кабинетах, выглядят так:

161 день – с 7 октября 2025 года по настоящее время;

160 дней – с 4 апреля по 12 сентября 2016 года (в этот период Путин еще не начал использовать копии подмосковного кабинета и на съемках появлялось только оригинальное помещение Ново-Огарево);

125 дней – с 14 января по 20 мая 2019 года (в этот период Путин ездил как по России, так и по зарубежным мероприятиям, но еще не начал активно пользоваться кабинетами-копиями в резиденциях – к этой практике он начнет более активно прибегать в 2020 году, во время пандемии).

Путин появляется – но не в этих кабинетах

Это не означает, что Путин вообще исчез из публичной хроники. Кремль почти каждый день публикует фото и видео его встреч, например, из Кремля, а также с различных поездок и мероприятий.

Часть кадров сняты и опубликованы день в день, то есть отражают актуальные занятия и реальное местонахождение Путина.

Однако в последний год Кремль все чаще стал прибегать к давней практике публикации "консервов": видео, записанных заранее и опубликованных лишь спустя продолжительное время после актуального события.

Например, как обнаружила "Система", Путин не появлялся перед камерами более 10 дней в феврале 2026 года, а Кремль все это время публиковал "консервы". Обнаружить их помогло комнатное растение в кремлевском кабинете. В 2025 году, как подсчитала "Система", Кремль не менее 18 раз прибегал к практике использования предзаписанных видео – иногда это происходило накануне важных событий, а иногда отсутствие Путина в публичном пространстве совпадало с лично значимыми датами, например, днем рождения предполагаемой спутницы российского президента Алины Кабаевой.

Где на самом деле в дни публикации "консервов" находится Путин, Кремль никогда не сообщает.

Раньше Кремль маскировал отсутствие Путина в Москве с помощью видео из кабинетов-копий: например, часто картинка, на которой Путин проводит совещание по видеосвязи из "бежевой комнаты", сопровождала официальные сообщения Кремля о совещании Совета Безопасности. Путин проводил совещание в Сочи или на Валдае, а картинка из кабинета-близнеца помогала сделать вид, будто бы он работает в Подмосковье.

С начала 2026 года большинство совещаний Совбеза Путин проводил по видеосвязи из Кремля – а пресс-служба публикует соответствующую иллюстрацию. 28 февраля сообщение о Совбезе – и это редкость для последних лет – не сопровождалось никакой иллюстрацией. Источник "Системы" располагающий данными о перемещениях свиты Путина, утверждает, что в эту дату один из личных охранников президента как раз находился в резиденции на Валдае.

Охраняемые резиденции

Одной из причин, по которой Кремль с 2022 года часто использовал трюк с кабинетами-двойниками, было желание Путина проводить время в менее уязвимых для атаки украинских дронов местах.

Если раньше, в период пандемии и в начале полномасштабного вторжения в Украину, Путин мог тайно проводить целые недели в Сочи, то вскоре он перестал пользоваться этой резиденцией. С января 2024 года по конец 2025 он крайне редко появлялся и в резиденции Бочаров Ручей – как официально, так и неофициально. Как выяснило "Агентство", сейчас вокруг этой резиденции оформляют охранную зону.

А с начала 2025 года Путин перестал пользоваться и подмосковной резиденцией "Ново-Огарево". Большинство видео, опубликованных якобы из этой резиденции, на самом деле были сняты на Валдае. Журналисты Радио Свобода ранее подсчитали, валдайскую резиденцию Путина окружили 14-ю позициями ПВО.

Отследить все эти изменения в перемещениях можно было благодаря тем самым "бежевым кабинетам" и ряду небольших отличий в их интерьерах. Теперь же уже более пяти месяце съемки в бежевых интерьерах Кремль не использует в официальной хронике.