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Путин держит паузу, кризис продолжается

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Пискаревского мемориального кладбища 27 января 2022 года.

Военно-дипломатическая конфронтация России с США и НАТО, угроза войны РФ с Украиной скрывают от народа продолжающийся в России передел власти и распил собственности?

Почему новым законом уничтожается местное самоуправление, в стране вводится повсеместное электронное "голосование"?

В эфире политик, член Федерального Политсовета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, политик и публицист Аркадий Янковский (Новосибирск).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 28 января 2022 года.

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