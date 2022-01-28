Путин держит паузу, кризис продолжается

Военно-дипломатическая конфронтация России с США и НАТО, угроза войны РФ с Украиной скрывают от народа продолжающийся в России передел власти и распил собственности?

Почему новым законом уничтожается местное самоуправление, в стране вводится повсеместное электронное "голосование"?

В эфире политик, член Федерального Политсовета партии "Яблоко" Лев Шлосберг, политик и публицист Аркадий Янковский (Новосибирск).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 28 января 2022 года.