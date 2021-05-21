Кому выбьет зубы Путин? Блогеры обсуждают его выступление

20 мая Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета "Победа", порадовал комментаторов очередной хлесткой фразой. "Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране… Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить, — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил", — сказал Путин.

Новый путинский мем "Выбьем зубы всем" органично продолжает ряд старых.

Русский Сыч

От создателя "Найдем в сортире — и в сортире замочим" и "Обрежем так, чтобы ничего не выросло": успешное продолжение полюбившейся франшизы.

Но еще больше заинтересовал комментаторов пассаж про богатства Сибири.

Глеб Павловский

Весомый вклад Путина в спасение костюмной драмы "Сибирский цирюльник", только что неудачно выведенной на большой экран

На роль "откусывателя Сибири", по мнению многих, лучше всего подходит Китай - но по ряду причин сложно предположить, что Путин имел в виду именно эту страну.

Станислав Белковский

Судя по всему, Владимир В. Путин угрожает непосредственно тоталитарному Китаю. Дополнительную уверенность РФ-президенту должна придать готовность Рамзана А. Кадырова защитить угнетаемых властями КНР мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Неплохая прелюдия к встрече г-на Путина с президентом США Джозефом Байденом в середине июня 2021.

Максим Дбар

В запале приступа геополитики Путин пообещал выбить зубы тем, кто пытается откусить у России Сибирь. Поскольку по всему выходит, что кроме Китая на место подозреваемого не подходит больше никто, то во избежание внешнеполитического скандала придётся выходить на сцену Ротенбергу и, шамкая беззубым ртом, говорить, мол, каюсь, это я бенеф… тьфу… я хотел откусить, ну вот это всё

Именно по отсутствию зубов предлагает распознавать врагов России и газета "Коммерсантъ".

Но если обсуждать слова Путина всерьез, то совершенно непонятно, откуда у президента возникла идея, что кто-то посягает на Сибирь, пишут многие блогеры.

Аббас Галлямов

в качестве обоснования для своей агрессии он использует абсолютный фейк

Настораживает даже не то, что президент угрожает кому-то там выбить зубы. Бог с ним, привыкли. Проблема в том, что в качестве обоснования для своей агрессии он использует абсолютный фейк - какое-то странное предположение о том, что кто-то там собирается оттяпать у него Сибирь. По-моему, впервые столь остро в повестку встаёт вопрос существования кого-то особого - выдуманного - мира, в котором живет глава государства.

Я, безусловно, далёк от того, чтобы утверждать, что он сошёл с ума. Конечно, нет. Но динамика настораживает. С ностальгией вспоминаю времена, когда можно было сомневаться в чем угодно, но не в адекватности Путина.

Григорий Голосов

Действительно, в далеком 1992 г. вот этот человек, Уолтер Рассел Мид, ныне благообразный старичок, предлагал американскому правительству купить Сибирь у России. А теперь Владимир Владимирович хочет ему за это выбить зубы (больше-то некому, никто другой такого не предлагал). Мне кажется, это излишне жестоко.

Антон Орех

Вообще, страна наша всё больше становится похожа на Неуловимого Джо, который никому не нужен. И зубы выбить обещает, и огорчить так, как никогда не огорчались - а кому выбить-то? Кто не огорчался? Придумав сама себе врагов, она изо всех сил с ними воюет, попутно добивая фашистов в 45-м.

На самом деле в основу этого высказывания Путина легли слова, которые якобы произнесла однажды Мадлен Олбрайт. Подробно историю этого фейка разбирает Дмитрий Колезев:

Позорище какое. Путин опять вспомнил фразу, приписываемую Мадлен Олбрайт о том, что несправедливо, что одной России принадлежат сокровища Сибири. Эту фразу Олбрайт никогда не говорила (у нее даже специально уточняли, она сказала, что ничего подобного не говорила и не думала).

Тогда откуда взялась эта фраза? В свое время журналистам удалось найти самые первые ее упоминания в сообщениях анонимных аккаунтов где-то в недрах немецкого русскоязычного интернета. Потом ее в 2005 году воспроизвел в интервью «Аргументам и фактам» Никита Михалков (без всяких ссылок).

Чекисты читали мысли госсекретаря США

В 2006 году эта утка обрела второе дыхание, когда в «Российской газете» вышла совершенно безумная статья «Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт», в которой рассказывалось об оккультных опытах чекистов. Генерал ФСО Борис Ратников заявил:

«За пару недель до начала бомбардировок Югославии авиацией США мы провели сеанс подключения к подсознанию госсекретаря Олбрайт. Подробно пересказывать ее мысли не стану. Отмечу лишь наиболее характерные моменты, подтвердившиеся уже после начала агрессии НАТО в Сербии.

Во-первых, в мыслях мадам Олбрайт мы обнаружили патологическую ненависть к славянам. Еще ее возмущало то, что Россия обладает самыми большими в мире запасами полезных ископаемых. По ее мнению, в будущем российскими запасами должна распоряжаться не одна страна, а все человечество под присмотром, конечно же, США».

Чекисты читали мысли госсекретаря США. Без комментариев.

риторика защитника осажденной крепости — чистой воды индивидуальная паранойя пожилого офицера КГБ

В 2007 году на «Прямой линии» с Путиным "фразу Олбрайт" пересказал 70-летний сотрудник новосибирского Института ядерной физики Александр Сиберт и спросил президента, что он об этом думает. Путин сказал, что такую фразу не слышал, но вообще такие идеи в головах некоторых политиков, мол, бродят. И в 2014 году он уже сам говорил на пресс-конференции «Ведь мы же почти от официальных лиц слышали многократно, что несправедливо, что Сибирь с её неизмеримыми богатствами вся принадлежит России».

И вот 2021 год — снова выдуманная фраза Мадлен Олбрайт в выступлении президента как повод потрясти кулаками на радость патриотически настроенному избирателю. Никто, конечно, не решится сказать Путину, что он носится с фейком 15-летней давности.

Представляете, сколько вот такого у президента в голове.

И тем не менее чиновникам приходится как-то соответствовать президентским идеям, предполагает политолог Аббас Галлямов:

Вот вы смеётесь, а ведь масса людей сейчас, вместо того, чтобы ехать по домам, вынуждена конструировать ссылки и цитаты, подтверждающие, что начальник не придумал ничего, что желание откусить у России Сибирь - действительно часть повседневного политического дискурса стран Запада.

Посочувствуем борцам этого невидимого фронта. Задача перед ними стоит, мягко скажем, непростая.

Бойцы видимого фронта тем временем уже взяли новый оборот на вооружение.

Андрей Мальгин

Телеведущая Ольга Скабеева удивлена: "Зачем чехи примкнули к стайке шакалов, которые пытаются укусить великую нашу страну?" (цитата точная).

На остальных она уже рукой махнула, но чехи! Она не ожидала. Там же Земан. Неужели придется зубы выбивать старому другу великой нашей страны?

Понятно, что фразы наподобие этой президент произносит не для гнилой интеллигенции, которая в курсе, что Мадлен Олбрайт говорила на самом деле, а что ей только приписывают, а для "ядерного электората", который до сих пор переживает распад СССР как геополитическую катастрофу, а 90-е - как время унизительного преклонения перед Западом. Ту же аудиторию обрабатывают и провластные блогеры.

Сергей Шмидт

В обсуждении со старым другом заявления Путина о готовности выбить зубы всем, кому они жмут.

"Все-таки психологическую компенсацию за девяностые - причем, полную компенсацию - наше общество получило. Жаль, конечно, что материальная компенсация длилась недолго. Впрочем, хорошо, что хоть какая-то материальная компенсация да была".

Игорь Мальцев

Я не знаю, на кого именно намекает Путин, ссылаясь на говорящих про то, что несправедливо, что у России слишком большая Сибирь. Я самоубийц не читаю и стараюсь их не слушать. Хотя, может, они какие-то просто зарвавшиеся твари: ведь никому почему-то не приходит в голову ляпнуть, что у США какая-то Аляска слишком для них большая, надо бы делиться. Его просто затопчут ногами. А считалось, что с русскими можно разговаривать в таком ключе и строить такие куры. [...]



Судя по тому, что предыдущий мем про достачу террористов в сортире оказался не мемом, а стратегией, принёсшей ощутимые результаты, то и мем про зубы тоже принесёт кому-то много радости и весёлого смеха. И скорей всего, обернётся миротворческой стратегией. Потому что мы давно уже поняли: многие не понимают ни доброго слова, ни даже доброго слова с калашниковым. А вот с «Калибрами» когнитивные функции работают уже чуть лучше.

Разговоры об угрозе утраты территорий - один из механизмов, с помощью которых власть манипулирует народом, пишет политолог ​Кирилл Рогов:

СИБИРСКИЙ ПАЯЛЬНИК: КТО КУСАЕТ РОССИЮ

1.

На самом деле Владимир Путин - шоумен, как Владимир Соловьев или Трамп. Вот, например, на 9 мая он произносил речь, и было понятно, что сколько эмоций ни вложи в нее, никому это не будет интересно. Потому что вкладывал уже их в прошлом году и позапрошлом - сколько можно . И когда он сказал, что советский народ был один против фашистов, то это было именно то, что он хотел сказать.

Если в неправду вложить эмоции, она станет хитом

Он знал, что это неправда. Но правда бессобытийна и не эмоциональна. Ни одно СМИ не процитирует пассаж из торжественной речи, соответствующий исторической действительности. Но все процитируют не соответствующий. Если же в неправду вложить эмоцию, то она обречена стать хитом. Одни бросятся обличать ее несоответствие действительности, другие - защищать эмоцию от посягательств "знания".

То же самое и с Сибирью, которую у нас хотят "откусить". Правда, в позднесоветском дискурсе основными претендентами на "откусывание" считались китайцы. На Мадлен Олбрайт они были заменены в середине 2000х находчивым Никитой Михалковым (автором "Сибирского цирюльника"). Но обещание выбить несуществующему посягателю на Сибирь зубы совершенно компенсирует невнятность его фигуры.

2.

Впрочем, у "сибирского" фейка есть и вполне содержательная историко-политическая перспектива. Согласно одной известной концепции, политическая культура континентальных империй (каковой исторически является Россия) формируется под влиянием необходимости защищать и контролировать большие разнородные территории и периметры границ. Это приводит к гипертофированному влиянию в их политической культуре силовых элит. Опасность утраты территорий становится постоянным источником психоза, который занятые охраной и контролем элиты культивируют. Потому что именно он является источником их политического влияния, компенсируя их слабость в гражданском управлении, экономических стратегиях и модернизационном потенциале.

Опасность утраты территорий становится постоянным источником психоза

Владимир Путин пришел к власти на волне "борьбы с мятежной провинцией" (Чечня), укреплялся и укреплял во власти представителей традиционной "охранительной" элиты под сенью восстановительного роста и сырьевого бума 2000х. Но с 2012 г. вынужден был вновь строить свою легитимность на педалировании охранительных "территориальных повесток" - захвата/возвращения территорий (Крым) или их удержания на фоне реальных или мнимых угроз (Сибирь).

Впрочем, эта архаизация, которая кажется беспроигрышной ("обращается к глубинным пластам политической культуры"), содержит в себе значительный конфликтный потенциал. В ее основе лежит взгляд на все эти территории, которые необходимо защищать и удерживать, как на колонии "московской метрополии". И в какой-то момент может оказаться, что "традиционная политическая культура" является уделом лишь не столь широких групп в столице, в то время как для других, как минимум не менее широких она не только не является "органической" и безальтернативной, но скорее даже враждебной.

Мнимые угрозы ведут к гипертрофии контроля. И единственный путь к развалу России пролегает через практики ее форсированной централизации.

Между тем многие уверены, что по-настоящему жирные куски от России откусили вовсе не внешние враги.

Не прочь "откусить" у кого-нибудь территории и сама Россия, отмечает ​журналист Андрей Лошак:

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить" - сказал сегодня Путин, пообещав дать кому-то абстрактному по зубам, если че. После чего еще сослался на фэйковую цитату о том, что "сибирские богатства несправедливо принадлежат только одной стране", приписываемую Мадлен Олбрайт. Эта риторика защитника осажденной крепости - чистой воды индивидуальная паранойя пожилого офицера КГБ. Ну или разводка для лохов для сплочения вокруг "национального лидера" перед лицом внешнего врага. А скорее всего и то, и другое.

Разводка для лохов для сплочения вокруг "национального лидера"

Если же посмотреть на фактическую сторону дела, то никто ничего у нынешней России с момента ее образования 30 лет назад не откусывал и даже не пытался. Ни одного случая вторжения или даже угроз посягательства на наши границы за все это время, хотя в 90-е сделать это было при желании несложно. Российская армия была полностью деморализована - вооружение устарело, Паша-мерседес растаскивал последнее, офицеры продавали оружие чеченским боевикам, из которого их потом убивали. От России тогда можно было откусить столько, сколько влезет, но проклятый Запад вместо этого слал сюда гуманитарную помощь, а МВФ выделял миллиардные транши, которые потом нещадно разворовывались российскими чиновниками. Запад хотел с Россией торговать, а не воевать, - так и не откусили ничего, чепушилы сцыкливые.

Зато российская армия за эти 30 лет неоднократно вела боевые действия на территории других государств, самые известные примеры, конечно, - это Грузия, Украина и Сирия. Но кого волнуют факты. Главное, держать электорат в постоянном тонусе, чтоб на внутренние проблемы не отвлекались. Никакой реальной военной угрозы нет, никто сражаться с русским медведем, вооруженным ядерной бомбой, не намерен. От России хотят одного - предсказуемости и добрососедских отношений. Однако президент страны при каждом удобном случае говорит о том, что крушение СССР - это катастрофа, а бывшие национальные республики, обретшие независимость, - это "с геополитической точки зрения историческая Россия" (цитата из сегодняшнего выступления Путина). Спросите любого украинца, казаха, литовца - как он относится к таким словам? Это миролюбивое и добрососедское заявление или в нем звучат леденящие кровь реваншистские нотки Большого брата? Так что это вопрос, кто у кого желает что-то откусить - Запад у России или Россия у своих соседей. Война полыхает в голове у одного отлетевшего от вседозволенности человека, но жертвами ее могут стать миллионы мирных людей. Это цена, в которую обходится отсутствие сменяемости власти.