Путин и Лукашенко пообщались под картинами в Русском музее

Лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге подарили "клубные кольца" с новогодними поздравлениями, специально подготовленные ко встрече. Об этом написал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко.

Во встрече в Петербурге участвовали помимо Лукашенко и российского президента Владимира Путина лидеры Азербайджана, Кыргызстана, Таджкистана, Туркменистана, Узбекистана, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В центре "клубного кольца" изображена эмблема СНГ, а внутри поздравление - "С Новым годом 2023", отмечает издание "Фонтанка".

Неформальный саммит проходил 26-27 декабря. В понедельник Владимир Путин заявил, что между государствами-участниками СНГ бывают разногласия, но главным остаётся их "готовность к сотрудничеству".

Во вторник сообщается о переговорах Путина и Лукашенко под картинами в одном из залов Русского музея. Путин назвал это "общением в замечательных интерьерах". В Русском музей был организован и рабочий завтрак.

По словам Александра Лукашенко, накануне поздно вечером он обсудил с российским президентом многие вопросы, и были расставлены "многие точки над i". "Продолжаем наш диалог минский, поскольку он был в основном по экономике", - цитирует Лукашенко "Интерфакс".

О минской встрече Путина и Лукашенко сообщалось на прошлой неделе - на фоне сообщений о возросшей активности президента России в вопросах, связанных с ходом войны в Украине, и предположений экспертов о возможной подготовке Москвой второго этапа военного вторжения в соседнюю страну, на этот раз совместно с белорусской группировкой. Владимир Путин 19 декабря прилетел в Минск впервые с начала вторжения в феврале.

Режим Лукашенко считается одним из главных союзников Москвы. В феврале российские войска уже наступали на Киев с территории Беларуси. Белорусская армия в боевых действиях прямо не участвовала, а после отступления из-под Киева и Чернигова в конце марта новых попыток наступления с белорусской территории не предпринималось.

За нападение на Украину страны Запада ввели несколько пакетов жёстких санкций не только против российских официальных лиц и компаний, но и против окружения Лукашенко. "Россия в отношении Украины действует в правильном направлении, она защищает свои национальные интересы", - заявил недавно Владимир Путин. США и другие прддерживающие Киев государства обвиняют Россию в жестокости по отношению к украинскому народу. Парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом, такую же резолюцию одобрил и Европарламент.

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