Путин и люди. Галина Сидорова – о кандидате от партии войны

"Времена не выбирают. В них живут и умирают" – эти строки, написанные в 1978 году Александром Кушнером, я бы перефразировала: "Путина не выбирают, с ним живут и умирают". Ведь выборов и соответственно легитимной власти в общепринятом смысле слова в путинской России нет – сплошные фальсификации. Что до Путина, то он уже давно выбрал, точнее, переизбрал себя сам: в 2012-м, вернувшись на позиции после рокировочки с Дмитрием Медведевым; в 2020-м, устроив обнуление первых четырёх сроков, а в более широком смысле – Конституции. И теперь назначил на март 2024-го очередной свой "День выборов".

А что же россияне? Безучастное большинство это "скушало", лишь бы не трогали. Активное меньшинство пересажали, запугали, вытеснили из страны. Если не всех, то многих. В результате – война. И "с Путиным" умирают даже те, кто при нём родились.

Проблема в том, что бессрочный кандидат-президент, похоже, просто не любит людей. Особенно тех, кто не принял его modus operandi. Украинские власти называет "придурками", потому как отказываются от переговоров, в то время как Россия "не собирается отказываться от завоеваний". Независимую от себя оппозицию – "пятой колонной"; сограждан, "ориентирующихся на Запад", – национал-предателями.

Впрочем, есть и те, кого он благосклонно терпит, кто за десятилетия притёрся к нему, стал неотделим, словно Геббельс или Риббентроп от своего фюрера. Вроде главного дипломата Лаврова, который чуть ли не ежедневно демонстрирует собственную преданность и полезность. Видимо, чтобы не дать высочайшему вниманию полностью переключиться на людей в погонах. "СВО уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь, – рассуждает министр, – …небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской и российской истории и культуре. …У нас был великий сатирик Жванецкий, у него среди прочих гениальных зарисовок была такая: нашим людям, чтобы по-настоящему сплотиться, большая война нужна. Вроде как даже с юмором. Но в каждой шутке есть доля правды".

Он недоговороспособен, лжив и опасен для окружающих

За свою "долю правды" сражается и лавровская гвардия. Генконсул в Таиланде господин Соснов разве что из штанов не выпрыгивал, пытаясь путём сложнейшей дипломатической интриги уговорить тайские власти на депортацию музыкантов группы "Би-2" в Москву для показательной тюремной порки за антивоенную позицию. Знает карьерный дипломат, что именно такое "рвение" имеет шанс обернуться повышением по службе. Собственно, служба сия нынче всё меньше похожа на дипломатию. Лавровцы соревнуются, кто патриотичнее что-то проблеет про традиционные ценности или про происки англосаксов – глядишь, начальство заметит и примет в "новую элиту" наряду с участниками так называемой СВО.

То, что "Путина не выбирают", не обошлось без последствий и для международного сообщества. Его демократические лидеры столько времени убеждали друг друга, что с кремлевским начальником нужно как-то договариваться – всё-таки ядерная держава, член СБ ООН, – что явно упустили момент, когда пора было понять, что он недоговороспособен, лжив и опасен для окружающих. Что развязанная им война с правами человека, гражданским обществом, независимыми СМИ внутри России обернётся трагедией и злом вовне. Но, даже осознав это, так по-настоящему и не изолировали путинский режим, его высших чиновников. Буквально на днях тот же Лавров преспокойно позировал с генсеком ООН в Нью-Йорке, в то время как Россия обстреливала Киев и Харьков, и с высокой трибуны оскорблял страну, против которой воюет, требуя "соблюдения всеми сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности в соответствии с уставом". Результат этого международного попустительства тот же – война. А безнаказанность со скоростью недавней пандемии распространяется по миру, поражая всё больше стран, которые глядя на происходящее, задаются вопросом: а что, так можно было?

Убивал ли Путин или только стрелял по манекенам на стрельбищах школы КГБ?

Мы это вряд ли узнаем. Зато в прямом эфире видим, как ежедневно с его ведома и по его приказу гибнут люди. В то время как он всеми своими действиями демонстрирует, что ему на них плевать. И неважно – украинские ли это пленные, летевшие в том самолёте; 545 украинских детей, убитых в ходе начатой им войны; 43 тысячи российских солдат, чью гибель на сегодняшний день журналисты BBC и "Медиазоны" подтвердили по открытым источникам. Его визитная карточка из далёкого 2000-го – "Она утонула", в ответ на вопрос, что случилось с подлодкой "Курск".

Тогда, после трагедии, посмотрев на Первом канале сюжет, в котором убитые горем вдовы не стеснялись в выражениях в адрес властей, не сделавших ничего для спасения их родных, Путин не поленился позвонить в редакцию и обвинил журналистов, что те "наняли десятидолларовых шлюх", чтобы дискредитировать его.

Жёны и матери мобилизованных, поначалу довольно аккуратно роптавшие, что их родных не отпускают домой даже в отпуск, к концу 2023 года поняли, что слушать их никто не собирается, и заговорили громко. Предложив главковерху идти воевать и умереть самому: "Вы не остановитесь, пока всех молодых не убьёте?"

Кандидат войны Путин не остановится. Судя по его "предвыборным" турне, душевных мук не испытывает. Набирает в свою "настоящую элиту" тех, кто убивал. А люди по-прежнему "с ним живут и умирают". Так бессрочный или просроченный?

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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