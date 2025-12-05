Путин и Симоньян запустили вещание телеканала RT в Индии

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита в Индию принял участие в церемонии запуска вещания телеканала RT India вместе с главным редактором международной медиагруппы "Россия сегодня" и государственного телеканала RT Маргаритой Симоньян, пишет ТАСС.

Студию оборудовали в Нью-Дели. Канал, как он сам утверждает, будет вещать о роли Индии и России "в многополярном мире" и "помогать индийской аудитории лучше узнать Россию".

Предполагается ежедневное производство четырёх выпусков новостей на английском языке, ориентированных на широкую индийскую аудиторию.

Телеканал также планирует выпускать аналитические и тематические передачи, в том числе шоу, посвященные международной политике.

Путин назвал открытие телеканала "важным событием", "потому что дает возможность миллионам граждан Индии ближе, точнее воспринимать информацию о <…> том, что думает, как живет, к чему стремится Россия".

В странах Запада в отношении RT введены санкции прежде всего в связи с его ролью в информационном освещении войны в Украине. RT на Западе считают орудием государственной пропаганды России.

Сама Симоньян находится под санкциями Украины, Европейского союза, Канады, Великобритании, США и других стран. В апреле 2024 года Служба безопасности Украины сообщила, что против Симоньян было возбуждено уголовное дело. Утверждалось, что она публично призывала к убийствам украинских детей, а также "неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины". Симоньян неоднократно выступала в поддержку российского вторжения в Украину.

Ранее в этом году глава RT сообщила, что тяжело больна и проходит курс лечения от онкологического заболевания.

Владимир Путин побывал в Индии с визитом впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Москва сохранила тесные отношения с Дели, несмотря на введенные против нее санкции: по данным исследовательского центра CREA на октябрь, Индия остается вторым после Китая крупнейшим покупателем нефти (38% поставок). Следом идут Европейский союз (6%) и Турция (6%). Также Индия покупает у России оружие и остается одним из основных потребителей российской нефти, отмечает "Настоящее Время".

