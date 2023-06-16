Путин на ПМЭФ: Россия слезает с нефтяной иглы, войну развязал Киев

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. В своей речи, длившейся больше часа, он заявил, что, несмотря на экономические трудности прошлого года, выбранная тогда стратегия сработала.

Россия, по словам президента, начала "слезать с нефтегазовой иглы", инфляция в стране сейчас составляет всего 2,9%, ВВП вырос на 3,3%, уровень безработицы рекордно низок, а доходы населения растут и стимулируют спрос. Россия, по мнению Путина, не свернула на путь самоизоляции, а наоборот, расширила связи с надёжными партнёрами, в особенности с азиатскими.

После нападения на Украину Россия находится под жёсткими санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Японии и других стран. Экономисты также отмечают, что Москва тратит очень много денег на войну и расходы бюджета этого года, скорее всего, превысят плановые. Кроме того, эксперты опасаются растущей изоляции России. Российская экономика в этих условиях вынужденно трансформируется под влиянием как внешних ограничений, так и внутренних факторов, главным из которых является острый демографический кризис.

После речи Путин ответил на вопросы журналистов. Большинство вопросов касались войны России с Украиной. Путин заявил, что войну развязала Украина в 2014 году, и Россия была "вынуждена ответить".

Президента Украины Владимира Зеленского Путин назвал "позором еврейского народа" (так ему якобы сообщили его "еврейские друзья", которых Путин не назвал) и сообщил, что "на пьедестал почёта на Украине возведены неонацисты". Подробностей Путин не привёл.

После этого собравшимся в зале и зрителям трансляции показали подборку кадров о преступлениях, совершённых на территории Украины и Польши во время Второй мировой войны. Путин заявил, что ожидал вопросов о нацизме в Украине, и попросил подготовить эти видеоматериалы.

На вопрос о возможности использования Россией ядерного оружия президент сказал, что это "теоретически возможно, если возникнет угроза территориальной целостности и независимости России". На вопрос же о возможности сокращения российского ядерного арсенала ответил: "Хрен им".

В марте Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, Россия не передаёт этой стране ядерное оружие, а размещает своё оружие на её территории.

В июне Александр Лукашенко рассказал о просьбе к Путину "вернуть" Минску ядерное оружие. По его словам, "пока" речь идёт о тактическом вооружении, но Беларусь готовит площадки и для размещения стратегических ракет. Из разговора Лукашенко с журналистами следует, что он считает, что может принять решение о применении размещённых в стране тактических боеприпасов.

Представители стран Запада неоднократно призывали Россию к сдержанности и критиковали Москву за ядерную риторику. Они подчёркивают, что, поддерживая Украину, не стремятся к военному столкновению с Россией. Вместе с тем представители разведки США неоднократно заявляли, что пока не замечают каких-либо приготовлений России к использованию ядерного оружия.

Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Его тема в этом году — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". В программе заявлены более 140 мероприятий и больше тысячи выступающих, среди которых радикальный российский философ Александр Дугин, пранкеры Вован и Лексус, дизайнер Артемий Лебедев, актёры Гоша Куценко и Владимир Машков.

Организаторы отказались аккредитовывать журналистов из "недружественных" стран, ни один из приглашенных лидеров "дружественных" государств не приехал.

Больше новостей Радио Свобода: