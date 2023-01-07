Путин на Рождество в одиночестве посетил службу в соборе Кремля

Православные верующие в ночь на 7 января начали отмечать Рождество - по Юлианскому календарю.

СМИ и пользователи интернета обратили внимание, что российский президент Владимир Путин в одиночестве посетил богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Кроме Путина в храме были лишь священнослужители. Это следует из кадров, показанных каналом "Россия 1".

Это третий раз, когда Путин встречает Рождество в Москве - предыдущие два были в начале 2000-х. В 2022 году Путин находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. В 2021 году российский президент встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области, отмечает "Коммерсантъ".

Поздравляя с Рождеством, Владимир Путин сказал, в частности, что российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции в Украине (так российские власти называют полномасштабное вторжение своей армии в соседнюю страну).

Ранее не этой неделе Путин поручил главе российского Минобороны Сергею Шойгу ввести с полудня 6 января до конца следующего дня, на 36 часов, режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине. Президент обосновал решение просьбой патриарха РПЦ Кирилла о так называемом рождественском перемирии.

Российские власти призвали Киев пойти на аналогичный шаг. Украина, не бравшая на себя никаких обязательств, предложение отвергла. В руководстве Украины считают, что действия Москвы - это лицемерие и уловка. Украинский президент Владимир Зеленский называл призыв к прекращению огня попыткой использовать религиозный праздник в качестве прикрытия.

В Киеве говорят, что обстрелы с российской стороны после начала "режима прекращения огня" не прекращались, отмечает Русская служба "Би-би-си".