Патрушев. Патрон России

Николай Патрушев, которому отдельные легкомысленные политологи приписывают роль смотрящего за Россией в физическое отсутствие Путина В.В., действительно развил чрезвычайно бурную активность. Пичем она сплошь носит "программный" характер. То программная речь в журнале "Разведчик" под броским названием "Крах империй паразитов", то программная речь на марафоне общества "Знание", в которой он ни с того ни с сего взялся подводить итоги 23-х летней президентской деятельности Путина В.В. И тд и тп. Всерьез говоря, к чему бы это? А также: горестные судьбы российских разведчиков, которых прут из их комфортных западных резидентур. В эфире: эксперт по спецслужбам Геннадий Гудков, журналисты Андрей Остальский и Максим Гликин. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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