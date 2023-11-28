Российская хакерская группировка Fancy Bear атаковала высокопоставленных правительственных чиновников как минимум семи стран-членов Евросоюза. Об этом говорится в письме специалистов по компьютерной безопасности, с которым ознакомился журнал Politico.

Документ с предупреждением о хакерской атаке подготовлен Компьютерной группой реагирования на чрезвычайные ситуации — командой экспертов, помогающей защищать кибербезопасность ЕС.

Из письма под грифом "только для служебного пользования", разосланного в начале ноября, следует, что хакеры из России пытаются провести персональные атаки на конкретные, высокопоставленные цели, чтобы загрузить на их компьютеры вредоносное программное обеспечение или получить доступ к их данным.

В материале Politico не указано, удалось ли хакерам получить желаемое. Официальные представители органов ЕС не прокомментировали Politico сообщение компьютерных экспертов.

Fancy Bear не в первый раз связывают с атаками на компьютерные системы стран Евросоюза. Группировку связывают с российской военной разведкой ГРУ. Атака проводится чуть больше чем за полгода до выборов в Европарламент, обращают внимание журналисты. В союзе опасаются, что в выборы попытаются вмешаться правительственные хакеры России, Китая и других государств.