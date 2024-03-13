Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Владимир Путин отменил передачу долей французской компании Danone в управление Росимущества. Об этом говорится в указе президента России.
Иностранные доли в российской структуре компании были переданы во временной управление Росимущества в июле прошлого года. До этого Danone объявила о намерении сократить присутствие в России и свернуть инвестиционные проекты.
Под управление Росимущества были переведены 83 миллиарда обыкновенных акций "Данон Россия" и 85 тысяч акций "Данон Трейд". После этого российские предприятия возглавил зампредседателя правительства Чечни Якуб Закриев — сын родной сестры главы Чечни Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой.
По данным Financial Times, Danone планировала продать российский бизнес компании компании "Вамин" из Татарстана. Она принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову.
- Danone – известный французский производитель молочных продуктов и других продуктов питания, который работает более чем в 140 странах мира. В Россию Danone пришел в 1992 году.
- После начала войны России против Украины в конце февраля 2022 года более 1200 организаций свернули свою деятельность в России, из них свыше 500 полностью покинули страну. По подсчётам издания "Важные истории", это около 20% иностранных компаний, которые работали в России до войны.
- Передача активов компаний во временное управление Росимущества фактически считается национализацией. Российские власти так не считают. Они объясняют это тем, что формально собственник активов остаётся прежним, но не может распоряжаться активами.
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