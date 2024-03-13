Путин отменил передачу активов Danone Росимуществу

Владимир Путин отменил передачу долей французской компании Danone в управление Росимущества. Об этом говорится в указе президента России.

Иностранные доли в российской структуре компании были переданы во временной управление Росимущества в июле прошлого года. До этого Danone объявила о намерении сократить присутствие в России и свернуть инвестиционные проекты.

Под управление Росимущества были переведены 83 миллиарда обыкновенных акций "Данон Россия" и 85 тысяч акций "Данон Трейд". После этого российские предприятия возглавил зампредседателя правительства Чечни Якуб Закриев — сын родной сестры главы Чечни Рамзана Кадырова Зарган Кадыровой.

По данным Financial Times, Danone планировала продать российский бизнес компании компании "Вамин" из Татарстана. Она принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову.