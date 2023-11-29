"Важные истории": женщин вербуют в штурмовые отряды российской армии

Российское воинское формирование "Эспаньола", которое входит в состав подконтрольной Минобороны ЧВК "Редут", нанимает женщин не только как снайперов, медиков и связистов, но и в штурмовые отряды. Им также предлагают контракты в подразделениях, связанных с беспилотными летательными аппаратами и РЭБ. Об этом пишут "Важные истории".

Издание обратило внимание на пост о награждении одной из участниц формирования, опубликованный в телеграм-канале "Эспаньолы" в середине ноября. Согласно тексту публикации, боец с позывным "Гроза" участвовала в "группе спецразведки" "Эспаньолы", а также была корректировщиком огня в боевых действиях в Украине, в частности в Бахмуте.

Журналистка "Важных историй" связалась с одним из администраторов телегам-канала "Эспаньолы", указав, что заинтересована в вербовке. В ответе администратор сообщил, что первый контракт заключается на полгода. Первые два месяца – обучение и слаживание. "На это время - 110-120 тысяч рублей. Далее в зоне боевых действий эта сумма х2 [умножается на два]. Второй контракт возможен - от 3 месяцев, обсуждается индивидуально", - цитирует издание ответ администратора. При подписании первого контракта полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей. В случае ранения женщина-доброволец получит от 1 до 3 миллионов рублей, в случае смерти близкие получат 5миллионов. Эти выплаты не отличаются от тех, что предлагаются мужчинам.

По словам представителя "Эспаньолы", контракт подписывается с ЧВК "Редут" куда входит формирование. Это позволяет сделать его срочным. Приказ Минобороны о действии контрактов до конца войны в Украине на "Эспаньолу" не распространяется, добавил администратор.

"Эспаньола" - формирование, организованное российскими футбольными фанатами, в том числе праворадикальных взглядов. В него входят как минимум 150 человек. Первоначально "Эспаньола" представляла себя как "добровольческое подразделение", затем была на некоторое время интегрирована в вооруженные силы так называемой "ДНР", после чего перешла под управление ЧВК "Редут", подконтрольную, согласно расследованию проекта Радио Свобода "Система", Главному управлению Генштаба России.

Ранее "Важные истории" выяснили, что женщин на войну в Украине начало вербовать и другое формирование в составе ЧВК "Редут батальон "Борз". Как рассказала журналистам вербовщица "Борза", в составе батальона предполагается создать два женских отряда - снайперов и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Основательница правозащитного проекта "Русь сидящая" Ольга Романова неоднократно отмечала, что Минобороны России вербует для отправки на войну в Украине женщин-заключенных. Первые сообщения об этом появились весной 2023 года.

В марте проект Север.Реалии публиковал расследование о судьбе некоторых женщин, которые решили служить по контракту в "зоне СВО". Как рассказывают героини расследования, офицеры склоняли женщин из медицинских рот к сожительству, и для некоторых это было единственной возможностью выжить на фронте.