"Что это было?!" Соцсети о прерванном мятеже Пригожина

В субботу, подойдя уже на 200 километров к Москве, колонна ЧВК "Вагнер", идущая в столицу "наказывать зло" в лице министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова и не встречавшая почти никакого сопротивления, внезапно остановилась.

Иван Яковина

Может показаться странным, но Пригожин только что страшно упал в моих глазах!

На Москву иди! На Кремль! Не ссы!

На Кремль Пригожин так и не пошёл. Вместо этого он выпустил заявление о том, что разворачивает своих бойцов, чтобы не допустить большого кровопролития.

Ещё раньше пресс-служба Лукашенко объявила, что белорусскому лидеру удалось уладить конфликт между Пригожиным и российскими властями.

Александр Горбунов

Покайтесь перед Лукашенко, ироды. Оказывается, он не только знал, откуда готовилось нападение, но и предотвратил вторжение в Москву.

Павел Пряников

La commedia e finita.

Говорят, батька Лукашенко был главным переговорщиком, ещё раз доказав, что он единственный настоящий политик в постСССР (именно политик, а не чекист, не технократ и не барыга). Очередное Минское соглашение, уже непонятно под каким номером (Минск-3, Минск-4?)

Но наверняка ещё будут последствия – пойдут по «рассерженным патриотам» и подпевалам Пригожина (все умные, наверное, уже избавились от сувенирных кувалд от него).

А также теперь непонятен статус ЧВК и главных мятежников – уголовки против них, о которых было объявлено, уже аннулировали? Как де-юре оформят прощение?

Вооруженный мятеж прекратился ещё более неожиданно, чем он начался, оставив наблюдателей в полном недоумении и большинство, в независимости от политических предпочтений, в явном разочаровании.

Юрий Маловерян

Ну вот, и Пригожин объявил, что «разворачиваем колонны и уходим в полевые лагеря согласно плану».

Ну блин, ну вы вообще ничего не можете, даже завалященький переворот и хунту, что ли?

Сталина Гуревич

Вообще конечно, трэш угар и содомия.



Где это видано, чтобы первое лицо одной страны вело переговоры с поехавшим головой террористом, устроившим в другой стране бунт, обещая ему от имени этой другой страны удобные условия.



Может мы Пригожину еще и область какую на прокорм отсыпем, для удовлетворения имперских амбиций?

Елизавета Нестерова

То есть за антивоенный пост — до 10 лет колонии, а за попытку военного переворота и сбитые вертолеты — закрытие уголовного дела и беспрепятственный выезд в другую страну.



А ведь еще сегодня утром Путин обещал «неминуемое наказание». Прелесть.



Лучше всего, конечно, ощущения от последних суток когда-то сформулировал Даниил Хармс:



«Я видел однажды, как подрались муха и клоп. Это было так страшно, что я выбежал на улицу и убежал чорт знает куда».

Эльвира Вихарева

Вот и все.



А все почему? – Потому что мы опять понадеялись на дядю.



Вот приедет барин – барин нас рассудит, правда, Николай Алексеевич?



Разница лишь в том, что раньше мы надеялись на доброго дядю. Вот победит Ельцин на выборах… Вот пройдет «Яблоко» в парламент… Вот выйдет Навальный из тюрьмы…



И все надежды обрушивались.



Теперь остались только злые дяди.



И даже самый злой из них обманул.



Мораль сей басни такова: надеяться надо только на себя.



Помните?



Никто не даст нам избавленья:

Ни бог, ни царь и ни герой.

Добьемся мы освобожденья

Своею собственной рукой.



Или не добьемся.

Фёдор Крашенинников

В следующий раз, прежде чем делать далеко идущие выводы и говорить о гражданской войне и расколе элит, надо выждать хотя бы три дня. Хотя путинская элита - это такая жидкая субстанция, что она, похоже, физически не способна расколоться, только размазаться

Денис Казанский

Пригожин отменил поход на Москву после переговоров с Лукашенко. Но пока не понятно, как эта ситуация вообще разрешится.



Выступление Путина про предателя и удар в спину - это все теперь куда? Бункерный дед утрется и сделает вид, что ничего не было? Предательство забудут и простят?



А сбитые вертолеты и самолет? Это погибшие российские военные. Сделают вид, что не было?

Все это только начало. Такие истории не могут пройти просто так, без следа. Если Путин прогнется под Пригожина и выполнит сейчас какие-то его условия - это обнуление его авторитета. Выходит, можно собрать банду уголовников и «великого лидера ядерной державы» раком поставить и к переговорам склонить. Представьте подробную ситуацию с Байденом или Си Цзинпинем. Это даже не смешно.



Будет продолжение, не может все закончится просто так.

Закапывать яму на видео начали тем же вечером.

Оправившись от первого шока, оппозиция и патриоты начали гадать, зачем всё это было и что же за этим последует.

Владимир Дергачёв

Вариант постановочного характера мятежа становится более реальным? Ни одного реального боя, с ветерком едут сначала через границу, потом гонят по трассам до столицы, никакого видимого сопротивления не оказывается.



Если это что-то из этой серии, то в ближайшее время будет финальный акт драмы (выход на сцену и побиение камнями настоящего злодея, громкие отставки, аплодисменты и призовые места героям).



Возможные плюсы для власти.



- На Западе поймут, не нравится вам Путин — вот с кем придется договариваться!

- Выявлены предатели, которые чуть что бегут договариваться с врагом. За сутки проверены на прочность и лояльность все звенья госвласти и внешние союзники.

- В каком-то виде решена проблема непокорной ЧВК.



ps спектакль это или нет, главное, что обошлось без бойни, гражданской войны и прочих последствий противостояния разномастных вооруженных формирований внутри страны.

Александр Рыклин

Понятно, что Лука - ширма... Нашли, блин, крутого переговорщика... Смешно... Тут, конечно, интересно, на что согласился Путин... Уволит Шойгу? Но тогда получится, что Пригожин победил... Что Путин пообещал самому Пригожину, вообще не имеет значения - Пригожин не дурак и понимает, что его кинут в любом случае... Но другой вопрос, какие гарантии он счел достаточными, чтобы согласиться отползти... Или все же как-то прижали повара? Безумно любопытно, как теперь будет выглядеть вся уже практически рухнувшая вертикаль власти... Все сделают вид, что ничего не было? Просто закроют уголовку, и вернут владельцу четыре ярда и газель? Но сложившаяся ситуация так просто не разруливается... Страна и весь мир видели, что банды уголовников, не встречая сопротивления, продвинулись к Москве на 600-700 километров... Не сомневаюсь, высшим эшелонам власти предстоит масштабная перестройка под какую-то новую концепцию, полагаю, связанную с дальнейшим закручиванием гаек, и резким увеличением объема репрессий... Это еще и связано с тем, что ВСУ же продолжат наседать... То есть, кризис никуда не делся...

Я, кстати, вовсе не уверен, что вагнеровцы в восторге от того, что все так славно и мирно закончилось... Вряд ли же они рассчитывали возвращаться в окопы под Бахмутом под артиллерийский огонь ВСУ... Что-то подсказывает мне, что по возвращению в Ростов генералиссимус Пригожин не досчитается больше половины своей бравой армии...

Просто, хочу вам сказать, что, хотя надежды не оправдались ("оказался наш отец не отцом, а сукою"), дальше все равно будет интересно. Не расходитесь пока... И да, Рамзан Ахматович, те 200 человек, которых вы посылали в Ростов, и которые где-то потерялись по дороге... Скажите уже им, что все закончилось и можно перестать прятаться...

Кирилл Гончаров

Теперь несколько вопросов:



1) Будет ли он арестован?



Я так понимаю что - нет. И это супер-беспрецедентная история, которая хоронит даже иллюзии о праве в России. Участвуешь в демократическом марше - сядешь. Участвуешь в военном марше, подстреливая вертолёты, захватывая здания, ставя на уши всю страну, президенту приходится утром выходить в эфир и ты все равно на свободе.



2) Дадут ли снаряды Вагнерам?

Наталья Шавшукова

И все же ситуация качнулась. Если вся история - не постановка, то Пригожин мог обменять свои позиции только на одну вещь - должность в Кремле в 2024 году. Продержится ли танк в воротах цирка до этого момента, посмотрим. По силе и цинизму, по презрению к закону они с Путиным равны.

Аббас Галлямов

Итак, Пригожин объявил, что уходит в полевые лагеря «согласно плану». Политического проекта из происходящего так и не родилось. Видимо, всё решилось в рамках коммерческой сделки. От «Вагнера» тупо откупились.



Впрочем, вопрос не закрыт и бывший повар остаётся ключевым игроком российской политики. Все видели, что система оказалась дырявой и никакого сопротивления ему оказать не смогла. Так что Пригожин - акции вверх, система - акции вниз.

Андрей Мальгин

Не понимаю всеобщего разочарования. Разве Пригожин обещал поменять власть в стране? Нет, не обещал. Разве обещал захватить Москву? Нет, не обещал. Максимум "идем на Москву". "Марш справедливости". Вот и всё.

Судя по тому, как в Ростове вагнеровцы празднуют последние известия, их требования выполнены. Думаю, требование там было одно: никакой ответственности за всё то, что они творили на протяжении всей этой войны (на фронте и в тылу). Завтра-послезавтра Дума примет соответствующий закон, и дело в шляпе. Наверняка даже отставка Шойгу в число требований не входила, хотя именно Шойгу намеревался, видимо, в эти дни покончить с "Вагнером" раз и навсегда. Раз Шойгу это не удалось, то и бог с ним, "мы люди не кровожадные".

Рассуждения о "постановке" сразу же отметаю. Была бы постановка, Путин бы и его войско так откровенно и прилюдно не обосрались бы, а пропагандисты не были бы застигнуты врасплох, и прокуратура молчала бы в тряпочку. Сейчас все в дерьме по уши.

Нельзя сказать, что мятеж кончился пшиком. Напротив, он знаменует собой начало какого-то нового этапа. Что именно изменится, узнаем довольно скоро.

А "военкоры" уже задаются вопросом (далее цитата):

"За день от действий мятежной ЧВК «Вагнер» ВКС России потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР — специализированных дефицитных вертолетов РЭБ. Также был сбит воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.

По предварительной информации, всего погибло 12 (двенадцать) летчиков. Для сравнения, с начала контрнаступления ВСУ не удалось сбить ни одного нашего борта. Потери же других видов и родов войск, на данный момент неизвестны вовсе.

В воздухе висит вопрос: кто и как ответит за смерти российских военнослужащих в ходе «Марша справедливости»?"

Анатолий Несмиян

Пока кризис с мятежом может разрешиться через договоренности - Пригожин убывает в Африку продолжать охранять украденные у России мафией сокровища, Шойгу с Герасимовым отправляют в отставку. «Вагнеру» гарантируют безопасность и отказ от преследования. По всей видимости, статус Пригожина будет повышен - возможно, что ему дадут долю в том, что он охраняет.



Чисто африканская история. «Если ты долго вглядываешься в Африку, Африка начинает вглядываться в тебя».



Путин превратил страну в какой-то бантустан и, что характерно, даже не рискнул своей драгоценной шкурой, чтобы разрулить ситуацию. Послал вместо себя других. Звезда Героя однозначно.

Куда больше судьбы Пригожина многих волнует то, как субботние события скажутся на Путине и России. Отдельные Z-оптимисты уверены, что вооружённый мятеж очень укрепил властную вертикаль.

Юрий Баранчик

Если в результате сегодняшних событий Шойгу и Герасимов уйдут в отставку, значит, это был план, а не "мятеж", а Пригожин - самый верный оруженосец Владимира Путина. Видимо, некоторые договоренности при смене власти в 2000 году были настолько сильны и специфичны, что потребовался такой экстренный и невообразимый сценарий, чтобы избавить нашего президента от сковывавших его пут Семьи.



Теперь хохлы держитесь. Харьков будет наш. А потом и Киев. И все остальное. В чем точно не сомневаюсь, что когда внутри все улеглось, парни на фронте теперь с утроенной силой будут бить врага.

Максим Шевченко

Теперь будет соглашение, потом прощение восставших патриотов, потом чистка в МО, а потом, глядишь, и реальное Союзное государство не за горами.

Император вне конкуренции.

Но большинство комментаторов придерживается противоположного мнения.

Василина Орлова

Думаю, на этом политическую карьеру Евгения Пригожина можно считать завершенной.



Был очень близко от российского престола, но дрогнул и слился. Тем не менее, ущерб путинскому режиму, ВС РФ, Z братии, идее, что российские города не могут быть запросто взяты и проч. нанесен колоссальный.



Теперь - свирепые репрессии против вагнеров и их сторонников, несмотря ни на какие "гарантии безопасности". Только репрессии могут быть гарантией того, что путинский режим выживет. Судьба самого Пригожина становится с этого момента абсолютно неинтересной. Дважды в одну реку не входят. Повторить этот колоссальный успех будет невозможно.

Игорь Эйдман

Мятеж Пригожина реально ударил даже не по Шойгу, а по Путину. Российский диктатор унижен. Рухнул миф о сильном лидере, защищающем стабильность. Ни силы, ни лидера, ни стабильности. Только бардак, паника и хаос. Путин теперь хромая утка.

Андрей Зубов

БЕСЦЕННАЯ РУССКАЯ КРОВЬ

Эта формула не раз появлялась в проектах царских манифестов 1905 года. И в булыгинском проекте манифеста по поводу 9 января, и в преамбуле Витте к Манифесту 17 октября. Но царь Николай всякий раз её вычеркивал. В заявлении Пригожина об отходе и отказе брать Москву, эта формула появилась вновь. Её никто не вычеркнул. Времени на редактуру не было, да и времена теперь не те. Тогда царь не хотел лгать - русская кровь для него, самодержца, мало что стоила. Для повара с кувалдой русская кровь не стоит ничего. Однако сейчас время прикидов и всецелой лжи. И назвать жалость к соплеменникам как причину отказа от амбициозных планов, что в лужу сплюнуть.

Но отход от берега Оки в «полевые лагеря» это и не страх собственной гибели. Пройдя за 18 часов от Ростова до Каширы, Пригожин убедительно показал, что он и его «Вагнер» - главная сила в России. В Москве рыли окопы, прятали музейные ценности, готовились к анархии уличного насилия, улетали на правительственных самолетах и бизнес-джетах кто- куда. И тут прозвучал сигнал отбоя.

Скорее всего, от Пригожина откупились. Так бывало. С «Вагнеровцев» сняты все обвинения, с сайтов провластных СМИ исчезли компрометирующие Пригожина факты, появившиеся накануне. Не исключаю даже международный фактор - контроль над ЯО и неожиданный отказ США от введения новых санкций против Вагнера, как и информация о том, что о бунте Повара в Вашингтоне говорили в секретных совещаниях уже 21 июня. И почему-то предали факт этих секретных разговоров и факт отказа от новых санкций гласности утром 25-го. Странно все это.

Но в любом случае это - не победа Путина. Это - его поражение. За 24 часа он из лидера нации в глазах этой нации стал, таким же как Пригожин бандитом, но только старым и неудачливым. Для элиты он утратил функцию модератора. Путин откупился, понятно, не золотом, а властью. Африканского золота и у самого Пригожина - немеряно. Теперь нам остаётся наблюдать не за пленением и казнью нового Гришки Отрепьева, а за перераспределением власти в Кремле.

Андрей Десницкий

Я думаю, один вывод мы точно вправе сделать: нет никакой пресловутой массовой поддержки режима. Есть безразличие, апатия, "от нас ничего не зависит". Даже порой "а другие будут ещё хуже" (что в данном случае было на 146% верно).

Но массовой поддержки столько же, сколько у Горбачева в 1991 г. Ноль.

Владимир Гельман

Казус Пригожина полезен еще и тем, что он ярко демонстрирует логику политической поддержки персоналистского авторитарного режима и альтернатив ему. С одной стороны, мы видим, что, несмотря на высокие показатели поддержки в массовых опросах, в ситуации кризиса режим и его лидера в инициативном порядке поддерживать не стал вообще никто (заявления под копирку под диктовку начальства не в счет). С другой стороны, даже воображаемая альтернатива нынешнему режиму (какова бы эта альтернатива ни была) получает одобрение и на ростовских улицах, и среди части политизированной общественности. Иначе говоря, политическая поддержка статус-кво – категория чрезвычайно хрупкая, которая может проломиться в самый неподходящий для этого момент. И да, порой бенефициарием такого развития событий становится та альтернатива, которая оказывается в нужное время и в нужном месте

Сергей Марков

1. Весь мир увидел, что Россия на пороге острейшего политического кризиса.

2. Да, сейчас путч не удался. Но у путчей есть фундаментальные причины. И если причины остаются, то путч повторится. И может быть успешным.

3. А жители России увидели, что страна чуть не рухнула в кризис. И все поняли, что власть должна менять свою политику очень серьезно.

4. И власть увидела, что она должна менять свою политику. Что не "все идет по плану".

5. Но как менять? Ответа на этот вопрос нет.

Михаил Виноградов

Промежуточные итоги «картофельного спаса»



1. Пожалуй, 24 июня стало моментом самого острого политического кризиса в российских реалиях XXI века. Возможно, нет ни одного института, кто проявил себя достойно. Репутационные риски потерпели все. МВД/росгвардия/армия – оставив Ростов-на-Дону и М4 один на один с неожиданными гостями. Правоохранительная система – из-за обещания амнистировать после всего. Агитпроп – потерпев поражение в информационной войне с пригожинцами. Система в целом – продемонстрировав (не впервые) дефицит игроков, способных и готовых открыто играть за систему в целом.

2. Обнаружилось, что потребность в поиске внутренних врагов – важная часть скреп. А в моменты военных неудач и поражений национальное самосознание способно преодолевать контраст между самооценкой и реальностью только через тезис о предательстве. И попытки номинировать на эту роль либералов-Запад-Украину-геев не слишком эффективны. С пенсионерками у телевизора это прокатывает, а остальным нужен более наглядный, сильный и измеряемый враг. Названные Пригожиным «враги» выглядели для обывательской картины мира более убедительно.

3. В условиях, когда «взрослых» не было или они потерялись, чисто внешне на первый план выдвинулись Собянин и Дюмин. Первый дал отчетливый сигнал: уезжайте из города. Формально без интонации «спасайся, кто может» - но максимально наглядно. Второй (мы не знаем, какими мотивы там были) вернул в лексикон полузабытые-полузапрещенные слова «переговоры» и «компромисс».

4. Шойгу играл в последние полтора года важную социально-профилактическую роль, которую ранее играл Медведев – вызывал гнев на себя, отводя его от остальных. Вопрос о том, хороша ли будет текущая/обновленная конструкция для президентской кампании инерционного типа, какое-то время повисит в воздухе, но его попытаются забыть. В расчете на то, что и не такое забывалось и рассасывалось.

5. Общее ощущение по итогам у всех сторон – опустошение. Характерное и для тех, кто увидел в происходящем шанс на перемены. И у тех, кто искренне был убежден, что выступает от имени добра и говорит от имени «большинства».



Про все остальное (включая вопросы войны и мира и является ли при его нерешенности пост министра обороны активом или горячей картошкой) можно будет осторожно думать по итогам изменения кадровой конфигурации. Если она вообще случится и все не успеет забыться и рассосаться раньше.

Виктор Шендерович

И - совершенно боковым сюжетом это прошло, конечно, но - милости просим полюбоваться уровнем поддержки Путина в Ростове-на-Дону!

Просто, можно сказать, всем городом встали на пути мятежников, шедших на Москву! Задерживали их, как могли, фотографировались в обнимку...

И только в одном итоге этого мятежа можно быть уверенным.

Александр Нойнец

Кажется, всё это было ради того, чтобы понедельник в Москве был выходным днём.

Кирилл Шулика

Кстати, а ведь выходной в понедельник остается, вау!