Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Президент Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге на верность России бойцов добровольческих формирований, территориальной обороны, а также работников охранных госпредприятий в так называемых "новых регионах".

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, присягу обязаны принимать лица, содействующие российской армии в выполнении ее задач в зоне проведения специальной военной операции (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину - РС).

Путин также утвердил текст присяги.