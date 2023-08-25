Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев

Президент Владимир Путин подписал указ о приведении к присяге на верность России бойцов добровольческих формирований, территориальной обороны, а также работников охранных госпредприятий в так называемых "новых регионах".
Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, присягу обязаны принимать лица, содействующие российской армии в выполнении ее задач в зоне проведения специальной военной операции (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украину - РС).
Путин также утвердил текст присяги.
- СМИ отмечают, что документ подписан спустя два дня после предполагаемой гибели в авиакатастрофе основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Марш вагнеровцев на Москву" во главе с Пригожиным в июне - против военного руководства России - называют самым крупным вызовом окружению Путина за почти 24 года его нахождения у власти.
- Москва считает российской территорией аннексированный ею в 2014 году Крым. Кроме того, в октябре 2022 года Россия объявила о вхождении в свой состав Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Российские власти ссылаются на итоги проведённого в сентябре так называемого референдума по вопросу отделения территорий. Киев и международное сообщество назвали этот "референдум" нелегитимным.
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