В российских тюрьмах введут "особый воинский учёт" для заключённых

Правительство России ввело "особый воинский учёт" для заключённых в тюрьмах и колониях. Он не требует личной явки в военкомат, и будет проводиться без медкомиссии и психологического отбора. Ранее лица, отбывающие наказание, не подлежали учёту.

Как сообщает ТАСС, военкоматы будут осуществлять "особый воинский учёт" по месту нахождения граждан в исправительных колониях и СИЗО. Это означает, что все подследственные и осуждённые мужчины будут рассматриваться как потенциальные военнослужащие.

Согласно постановлению правительства, внесение сведений о заключённых в реестр воинского учёта будет производиться без медицинского освидетельствования.

С предложением ввести воинский учёт для заключённых в начале сентября выступило Министерство обороны. В предложении было указано, что списки военнообязанных заключённых будут формировать сами тюрьмы и колонии, изменять их по мере этапирования или освобождения осуждённых и передавать в военкоматы.