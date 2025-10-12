Путин подписал указ, призванный бороться с дефицитом топлива

Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указ о так называемом моратории на обнуление топливного демпфера. Эта мера призвана, как сообщили в Минэнерго, стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо внутри страны. Предполагается, что она сделает более выгодными поставки топлива на внутренний рынок, а не на экспорт.

В ряде регионов России и в аннексированном Крыму в последние недели фиксируются перебои с поставками топлива или рост цен на него. Это связано в том числе с выходом из строя установок на нефтеперерабатывающих заводах после ударов по ним украинских беспилотников. По последним данным аналитиков, в простое сейчас находится рекордное число установок по переработке нефти.

Суть топливного демпфера, как пишет РБК, заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию переработчикам, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпферного механизма власти компенсируют нефтяным компаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.

Теперь же, согласно указу, подписанному Путиным, обнуления выплат топливного демпфера по по бензину и дизельному топливу не будет, даже если цены внутри страны будут превышать установленный порог. Таким образом власти надеются простимулировать нефтяников не стремиться продавать топливо за рубеж. Мораторий будет действовать с 1 октября до 1 мая.

Тем же указом из-под акциза выведено дизельное топливо, которое получают при смешивании летнего дизеля с авиационным керосином.

В Минэнерго подчеркнули, что главная задача министерства и правительства - "обеспечить россиян и промышленность топливом".

В начале октября стало известно, что экспорт российской танкерной нефти вырос до максимума за почти полтора года на фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Порты почти достигли предела мощности, в то время как нефтепереработка снизилась до минимума с весны 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.