Экспорт российской танкерной нефти вырос до максимума за почти полтора года на фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Порты почти достигли предела мощности, в то время как нефтепереработка снизилась до минимума с весны 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала сентября до начала октября Россия поставляла на рынок 3,57 миллиона баррелей нефти в день, подсчитало агентство. По оценке журналистов, три ключевых западных порта, в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, могут отгружать только на 165 — 265 тысяч баррелей больше. Главный для нефтяного экспорта восточный порт Козьмино тоже близок к пределу, кроме того, зимой его работу часто нарушают шторма, писало ранее агентство.

Экспорт растёт на фоне падения переработки нефти в топливо на атакуемых НПЗ. При этом цены на российскую нефть снизились, а страны ЕС усиливают давление на перевозящий её танкерный флот, говорится в материале.

В сентябре Москва зарабатывала на продаже нефти 1,43 млрд долларов в неделю, оценивает Bloomberg. Но к октябрю снижение цен могло забрать 34 миллиона долларов из этой суммы.