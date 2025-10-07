Ссылки для упрощенного доступа

Экспорт российской нефти вырос до максимума на фоне атак НПЗ Украиной

Экспорт российской танкерной нефти вырос до максимума за почти полтора года на фоне атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Порты почти достигли предела мощности, в то время как нефтепереработка снизилась до минимума с весны 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала сентября до начала октября Россия поставляла на рынок 3,57 миллиона баррелей нефти в день, подсчитало агентство. По оценке журналистов, три ключевых западных порта, в Новороссийске, Усть-Луге и Приморске, могут отгружать только на 165 — 265 тысяч баррелей больше. Главный для нефтяного экспорта восточный порт Козьмино тоже близок к пределу, кроме того, зимой его работу часто нарушают шторма, писало ранее агентство.

Экспорт растёт на фоне падения переработки нефти в топливо на атакуемых НПЗ. При этом цены на российскую нефть снизились, а страны ЕС усиливают давление на перевозящий её танкерный флот, говорится в материале.

В сентябре Москва зарабатывала на продаже нефти 1,43 млрд долларов в неделю, оценивает Bloomberg. Но к октябрю снижение цен могло забрать 34 миллиона долларов из этой суммы.

