Путин подписал закон об отключении связи по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий операторов связи прекращать оказание услуг по требованию ФСБ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вступят в силу через 10 дней после подписания главой государства.

Новый закон обязывает операторов приостанавливать оказание услуг при поступлении соответствующего требования от ФСБ в случаях, "установленных нормативными правовыми актами президента РФ". При этом предусмотрено, что оператор не будет нести ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это связано с выполнением требований спецслужб.

Изначально в проекте закона говорилось о том, что ФСБ может отправлять "запросы" о блокировке связи "в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности", но ко второму чтению "запрос" заменили на "требования", а часть о защите населения от "угроз безопасности" убрали.

Законопроект о праве ФСБ ограничивать связь был внесен в Госдуму в ноябре 2025 года. Госагентства со ссылкой на источник писали, что цель инициативы – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак беспилотников.

По итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по количеству отключений мобильного интернета. Согласно подсчетам Top10VPN, шатдауны составили 37 166 часов и затронули практически все население страны - 146 млн человек. В среднем сейчас в России ограничения вводятся в 63 регионах ежедневно, пишет The Moscow Times со ссылкой на данные проекта "На связи".

Больше новостей Радио Свобода: