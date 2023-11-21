Путин помиловал члена банды сатанистов, воевавшего в Украине

Один из членов банды так называемых ярославских сатанистов Николай Оголобяк был помилован президентом России Владимиром Путиным после участия в войне в Украине. Об этом во вторник пишет издание 76.ru со ссылкой на отца осуждённого.

33-летний Николай Оголобяк должен был сидеть в колонии до 2030-го года. Однако сейчас он находится дома. По словам его отца, в Украине он служил полгода в отряде "Шторм Z" и получил тяжелое ранение, после чего 2 ноября вернулся домой. "Пока никем не работает, восстанавливается. На СВО (так российские власти называют полномасштабное вторжение в Украине - РС.) его вряд ли снова возьмут", - рассказал собеседник 76.ru.

Также Оголобяк-старший сказал, что его сын живет в Дзержинском районе Ярославля с матерью. Они с отцом Николая разведены. "О событиях пятнадцатилетней давности в семье стараются не вспоминать", - пишет издание.

Про секту сатанистов в материале говорится, что она образовалась в Ярославле в 2006 году. Николай Оголобяк и его знакомые - Алексей Чистяков, Константин Баранов, Ксения Ковалева, Александр Воронов, Алексей Соловьев, Сергей Карпенко и Антон Маковкин совершили ритуальные убийства 4 подростков, отмечает телеграм-канал ASTRA. События происходили в июне 2008 года. Тела убитых были расчленены, некоторые органы - съедены.

Расследование дела длилось несколько лет. Из-за того, что тела убитых подростков были изуродованы, следователям понадобилось множество экспертиз, включая анализы ДНК. Первое заседание по делу состоялось 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде, в конце июля того же года был вынесен приговор. На тот момент только Николай Оголобяк был совершеннолетним. Его признали виновным в надругательстве над местами захоронений умерших, совершенном группой лиц, убийстве двух лиц, совершенном группой по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших, совершенном группой. Оголобяку дали 20 лет колонии строгого режима. Остальные подсудимые получили от двух до десяти лет лишения свободы.

Издание "Агентство" ранее в этом месяце написало, что российский президент Владимир Путин в 2022 и 2023 годах помиловал не менее 17 человек, осуждённых ранее в России за убийство. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления, отмечало "Агентство".

Заключённых летом 2022 года начал активно вербовать в ряды ЧВК "Вагнер" её основатель Евгений Пригожин. После шести месяцев на фронте в отрядах "Вагнера" бывшие заключённые получали помилование. Некоторые из названных "Агентством" в числе помилованных воевали именно в "Вагнере". После конфликта Пригожина с руководством Минобороны заключённых начали вербовать уже не в ЧВК, а непосредственно в армейские части, в частности в штурмовые отряды "Шторм Z".



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