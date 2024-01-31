Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора депутату Госдумы Адаму Делимханову. Об этом сообщил в телеграм-канале родственник Делимханова, глава Чечни Рамзан Кадыров. Указ Путина не опубликован.

Делимханов – четвероюродный брат Рамзана Кадырова по матери и один из его ближайших сподвижников, напоминает Кавказ.Реалии. В конце 90-х он был водителем чеченского полевого командира Салмана Радуева, осуждённого российскими властями за терроризм. В 1999 году накануне вторжения российских войск в Чечню со своими братьями перешёл на сторону Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики.

Теперь генералами стали трое братьев Делимхановых. Кроме того, все они отмечены высшей российской наградой, званием Героя России. Адам Делимханов получил звание в апреле 2022 года, после взятия российскими войсками украинского Мариуполя. Он появлялся на видеозаписях с совещаний о штурме города, ряд российских источников утверждал, что непосредственно в боевых действиях депутат при этом не участвовал.

Делимханов с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем именем связывают несколько громких политических убийств. Он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток", Героя России Сулима Ямадаева. Его брат, тоже Герой России Руслан Ямадаев, считался соперником Кадырова и был убит в Москве.

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