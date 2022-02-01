Путин: "Кинули. Просто обманули"

Владимир Путин впервые высказался публично по части ответов США и НАТО на российский ультиматум. Жуткий сценарий нарисовал, как Украина, уже будучи в составе НАТО, нападает на Россию. А также обсуждаем: поднимет ли война рейтинг президента РФ? Сравниваем оценки социологии и ответы московских прохожих. Верят ли граждане Украины, что Путин на них нападет? Местные социологи их об этом не спрашивают. А телевизионные ток-шоу спрашивают. Какие ответы они получают? Об этом социолог Денис Волков, аналитик Андрей Колесников (оба Россия) и британский журналист Андрей Остальский.

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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