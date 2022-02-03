Жить рядом с империей. Почему Путин пошел на обострение

Появилась надежда на деэскалацию кризиса вокруг Украины, считает президент этой страны Владимир Зеленский. По его словам, этому способствовала поддержка, которую Украина получила со стороны США, стран Евросоюза и НАТО. Но ни Зеленский, ни кто-либо из западных политиков, ни Кремль не выражают надежды на скорое урегулирование конфликта, который длится уже почти восемь лет. Это означает, что Украине наверняка придется еще какое-то, возможно, долгое время жить в условиях военного и политического давления со стороны восточного соседа.

Уже имеющийся опыт жизни украинского общества и государства в условиях конфликта с Россией, а также менее драматический, но тоже любопытный опыт других стран Центральной и Восточной Европы, лежащих у российских границ, получил осмысление в вышедшем в конце 2021 года в Украине сборнике аналитических статей "Выживать рядом с империей: цена новейшей агрессии Кремля". Книга опубликована в английской и русской версиях, планируется выпуск украинской и польской. В целом сборник основан на материалах проведенных за последние годы международных конференций и круглых столов. Среди авторов – эксперты из Украины, Польши и Эстонии. Они рассматривают исторические, юридические, гуманитарные темы, вопросы информационной войны и т. д.

По словам главного редактора сборника, таллинского профессора международного права Евгена Цыбуленко, проект возник еще до нынешнего обострения, "когда многие на Западе уже стали забывать об идущей семь лет войне". Но книга внезапно оказалась весьма востребованной у европейской и американской аудитории, которая желает разобраться в причинах агрессивного поведения Кремля.

– Наша задача была сделать книгу доступной максимально широкому кругу читателей, – говорит Евген Цыбуленко. – Украинцы и так хорошо знают, что представляет из себя российская агрессия, кроме того, на украинском языке вышло уже достаточно большое количество литературы, как научной, так и публицистической, поэтому приоритетом была именно иностранная аудитория. Разумеется, российская версия ориентирована в первую очередь на россиян, но русским языком владеет и достаточно большое количество людей за пределами РФ, особенно на постсоветском пространстве, об этих читателях мы тоже не забывали. К слову, именно по этой причине мы делаем ставку на электронную версию книги, которая распространяется бесплатно. Тираж бумажной версии был достаточно символическим, зато электронная версия уже есть в свободном доступе ряда крупных библиотек, на сайты которых можно зайти из любой точки земного шара, и список этих библиотек растет.

Что изменилось за семь лет?

В сборнике, среди прочего, рассматривается "углубление гибридности" российской политики за последние годы, хотя, по словам профессора Цыбуленко, ее политико-идеологические основания с 2014 года практически не изменились. "Независимая Украина всегда была костью в горле у российского империализма. С его точки зрения, Украина может существовать только в составе России или под ее сильнейшим влиянием. Путин мечтает войти в историю как собиратель земель, и главным трофеем в его "коллекции" может быть только Украина. К слову, именно по этой причине совершенно бессмысленно прогнозировать действия Путина, исходя из логики и здравого смысла. Это, увы, только сейчас начинают понимать западные политики, и то далеко не все".

Бессмысленно прогнозировать действия Путина, исходя из логики и здравого смысла

А вот вопросы тактики меняются постоянно, подчеркивает Цыбуленко. По его словам, в 2014 году Кремль рассчитывал на то, что Украина не сможет сопротивляться, и как минимум 9 юго-восточных областей страны сами упадут к ногам Путина. Проект так называемой "Новороссии" раскручивался именно под этот сценарий. Активное сопротивление начавшейся агрессии со стороны добровольцев, украинской армии, волонтеров и гражданского общества Украины в целом сорвало эти планы. Путин решил брать Украину измором, потом, очевидно, какое-то время делал ставку на пророссийски настроенных людей из окружения Зеленского, но теперь, когда все это тоже не сработало, пошел на обострение, считает Цыбуленко.

Международное право против Кремля

Юристы и правоведы, входящие в чисто авторов сборника, уделяют особое внимание необходимости международного расследования российских военных преступлений в Украине. По мнению Евгена Цыбуленко, это не просто общественная инициатива – сами международные правовые институты уже ведут активную работу в этом направлении.

Например, в декабре 2020 года прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда сделала официальное заявление о завершении предварительного изучения ситуации в Украине, которое длилось несколько лет. В результате канцелярия прокурора пришла к выводу о том, что "в настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, такие, как военные преступления и преступления против человечности". Соответственно, "правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией в Украине соблюдены".

Таллинский профессор комментирует: "Это очень важный этап, который Украина успешно прошла. Следующим шагом станет обращение к судьям Палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований. При этом, учитывая материалы предварительного изучения, я не вижу каких-либо причин для отказа". Хотя Россия не только не ратифицировала устав МУС, но даже отозвала из-под него свою подпись, однако, по мнению Евгена Цыбуленко, "так как преступления совершаются россиянами на оккупированных территориях Украины, а Украина специальным заявлением признала юрисдикцию МУС, суд имеет полное право выносить приговоры по этим делам".

Необходимо также помнить и об уже идущем в Нидерландах суде над лицами, подозреваемыми в уничтожении малайзийского Боинга MH17 над Донбассом в июле 2014 года. Это не международный суд, но, как считает Цыбуленко, его решение тоже исключительно важно в установлении и наказании виновных. Согласно заключению Международной следственной комиссии, самолёт был сбит с помощью ЗРК "Бук", который принадлежал 53-й бригаде ПВО ВС РФ и был доставлен в Украину из России в день катастрофы, а после запуска ракеты, которая сбила самолёт, возвращён обратно на российскую территорию.

Международная система правосудия действует очень медленно, но неотвратимо

Пока речь идет в основном об индивидуальной уголовной ответвенности конкретных лиц, но нельзя забывать и о том, что в различных международных судах и арбитражах идут дела, где рассматриваются вопросы ответственности РФ уже именно как государства – за различные нарушения норм международного права во время войны на востоке Украины. В своей главе сборника Евген Цыбуленко подчеркивает: "Международная система правосудия действует очень медленно, но неотвратимо. Она как тяжёлый маховик, который имеет очень большую инерцию, — его трудно и долго раскручивать, но и остановить потом практически невозможно".

Блеф или неизбежность войны?

Кремль в последние месяцы оказывает беспрецедентное давление на Запад, пытаясь утвердить свою доминирующую роль на постсоветском пространстве и запретить другим странам, прежде всего Украине, подавать заявки на членство в НАТО, хотя никаких международно-правовых оснований у него для этого нет. США и НАТО эти ультиматумы отвергают. Что это – блеф или реальная готовность к войне?

– Уверен, что это не блеф, – говорит Евген Цыбуленко. – С военной точки зрения у России все уже практически готово к нападению. Но это не означает, что полномасштабная война неизбежна. Все зависит от того, сможет ли Запад убедить Путина, что ущерб лично для него будет абсолютно неприемлемым. Это означает, что позиция демократического мира должна быть максимально жесткой и консолидированной. Любую слабость и неуверенность Путин воспримет исключительно как приглашение к действию. К счастью, мне кажется, что на Западе это уже поняли. Украина сейчас получает беспрецедентную в ее истории военную помощь.

Казахстан и российская колониальная конструкция

Помимо напряженной ситуации вокруг Украины, в январе этого года произошли неожиданные события в Казахстане, завершившиеся после введения в страну по просьбе президента Токаева войск ОДКБ. Евген Цыбуленко расценивает их как фактическую российскую военную интервенцию. "К слову, я не уверен, что Россия оттуда уже вышла. Как известно, из Сирии она выходила уже, если мне не изменяет память, раза три..."

По его словам, парадокс заключается в том, что и собственно Россия внутри себя содержит множество колониальных элементов (Кавказ, Татарстан и т.д.), и в кризисной ситуации непрочность этой конструкции неизбежно проявится.

Чего они не понимают – это того, что на штыках усидеть нельзя

– В Кремле это понимают, поэтому и превратили страну в полицейское государство. Вот чего они не понимают – это того, что на штыках усидеть нельзя. Это не самая популярная точка зрения, но я полностью в ней уверен: Россия в ее нынешнем виде измениться не может. Теоретически единственным решением могла бы стать настоящая федерализация России, но это в современных условиях абсолютно нереалистичный сценарий. Но альтернативой является полный распад, так как в XXI веке имперская система управления – а в России она именно такая – просто нежизнеспособна.

"Особые заслуги" в Эстонии и "русофоб" для России

В 2009 году Евген Цыбуленко получил гражданство Эстонии – "за особые заслуги перед государством". А в 2018-м российская власть запретила ему въезд в РФ, внеся его, вместе с некоторыми другими гражданами Эстонии, в список "русофобов".

Гражданство "за особые заслуги" – действительно довольно редкая опция. Инициаторами такого решения стали коллеги Цыбуленко по Таллиннскому техническому университету. Они посчитали, что он вносит существенный вклад в развитие международного права в Эстонии, а также отметили его участие в создание университетского центра по правам человека, который впоследствии был преобразован в Эстонский центр по правам человека.

Запрет на въезд в Россию был наложен на 20 граждан Эстонии за "русофобию". По мнению Цыбуленко, это полная профанация, как и само определение русофобии в данном контексте:

– Кроме меня и известных эстонских политиков, включая бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, в списке есть и несколько этнических русских, очень достойных людей. Русские русофобы? Просто России потребовалось срочно "симметрично ответить" на установленный Эстонией запрет на въезд в страну 49 гражданам России из списка Магнитского. В Москве выбрали известных в Эстонии людей, которые активно критиковали Путина и российскую политику. По большому счету, в наше время "русофобия" в РФ стала заменой ярлыка "антисоветизм" в СССР. На меня этот запрет никак не повлиял, так как, начиная еще с российской агрессии в Грузии, я перестал посещать РФ из принципиальных соображений. Тем не менее то, что МИД РФ таким образом отметил мои заслуги, не может не радовать.