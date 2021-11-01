Путин: ситуация с коронавирусом в России очень сложная 

Ситуация с распространением коронавируса в России очень сложная, такого числа заболевших никогда не было, – заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник, 1 ноября.

Министр обороны Сергей Шойгу выступил с докладом о том, как идёт профилактика COVID-19 в вооруженных силах. После чего президент отметил, что борьба с коронавирусом в стране крайне важна для всех граждан, а для вооруженных сил "важна вдвойне, втройне".

"Потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Поэтому я вас прошу эту работу продолжать", – заявил президент.

В том числе Владимир Путин поручил Минобороны поддерживать гражданскую медицинскую службу в борьбе с пандемией.

1 ноября количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек.

В России, включая аннексированный Крым, за последние сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом, 1155 пациентов с COVID-19 умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

С 30 октября по 7 ноября во всех регионах России действуют "нерабочие дни". Предполагается, что в этот период сотрудники всех организаций, кроме предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла, не ходят на работу, но продолжают получать зарплату.

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