Путин сменил посла в Ватикане на фоне усилий папы римского по Украине

Российский дипломат и бывший министр культуры Александр Авдеев снят с поста посла в Ватикане. Вместо него на эту должность указом президента Владимира Путина назначен бывший российский постоянный представитель при Совете Европы Иван Солтановский.

Посол России в Ватикане сменился на фоне заявлений папы римского Франциска о секретной миротворческой миссии с целью завершения войны в Украине, отмечает РБК. О том, что Ватикан предпринимает такие усилия, понтифик сообщал в начале мая. В российском МИДе отмечали тогда, что не получали от Ватикана каких-либо конкретных предложений или планов. В то же время с рабочим визитом в Италии "по благословению патриарха Кирилла" побывал глава отдела внешних церковных связей митрополит Антоний, который встречался с Франциском.

В конце минувшей недели в Италии с визитом побывал президент Украины Владимир Зеленский. Состоялись его переговоры с президентом и главой правительства Италии, а также встреча с папой римским. В пресс-службе Ватикана сообщили, что обсуждалась "гуманитарная и политическая ситуация" в Украине. Поднималась, в частности, тема вывезенных в Россию украинских детей. В марте этого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, а также на уполномоченную по правам ребёнка в России Марию Львову-Белову. МУС подозревает обоих в совершении военных преступлений – а именно насильственных депортаций и перемещения населения, в частности детей, с оккупированных территорий Украины.

Иван Солтановский, занявший пост посла в Ватикане, ранее работал, среди прочего, в должности советника постпредства России при ОБСЕ и замдиректора департамента по вопросам безопасности и разоружения МИДа. С 2003 по 2009 год был заместителем постпреда России при НАТО в Брюсселе. В октябре 2015 Солтановский был назначен постоянным представителем России при Совете Европы. В ноябре 2022 года с этой должности был снят. Россия была исключена из Совета Европы в марте прошлого года после её широкомасштабного вторжения в Украину.