Не хотят рожать – запретим бездетность

Госизмена и другие обвинения. Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать дело политика Владимира Кара-Мурзы.
8,5 лет за рассказ о Буче и Ирпене. Активисту из Москвы Дмитрию Иванову назначили одно из самых суровых наказаний по статье о так называемых "фейках об армии".
Запрет абортов и бездетности. Как российские власти предлагают выбираться из демографической ямы.
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Госизмена и другие обвинения. Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать дело политика Владимира Кара-Мурзы.
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