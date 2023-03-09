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Человек имеет право

Не хотят рожать – запретим бездетность

Госизмена и другие обвинения. Московский городской суд в закрытом режиме начал рассматривать дело политика Владимира Кара-Мурзы.

8,5 лет за рассказ о Буче и Ирпене. Активисту из Москвы Дмитрию Иванову назначили одно из самых суровых наказаний по статье о так называемых "фейках об армии".

Запрет абортов и бездетности. Как российские власти предлагают выбираться из демографической ямы.

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