Путин внёс в Думу проект о выходе РФ из конвенции по нацменьшинствам

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ, как стало известно в пятницу, размещён в электронной базе нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к документу подчёркивается, что выход из конвенции позволит избежать дискриминационного отношения к России и не нанесёт ущерба соблюдению прав нацменьшинств. В записке отмечается, что в сентябре 2022 года решением комитета министров Совета Европы были существенно ограничены полномочия российского эксперта в комитете, который был создан для мониторинга исполнения странами-участницами своих обязательств в рамках конвенции. Москва также лишилась возможности участвовать в выработке решений и отслеживать случаи нарушения прав нацменьшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом, говорится в документе.

Редакция Idel.Реалии ранее в сентябре попросила прокомментировать возможную денонсацию Москвой конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств юриста из Калмыкии Даавра Доржина. Он, в частности, сказал, что сам по себе выход из конвенции вряд ли что-то изменит. "Он лишь подтверждает наметившийся тренд на снижение международно-правовой защищенности россиян, в том числе, нерусских", - отметил Доржин.

Россия подписала конвенцию в 1995 году. Документ предусматривает, среди прочего, запрет на любую дискриминацию нацменьшинств, их ассимиляцию против воли, право на свободное использование родного языка, пишет РБК.