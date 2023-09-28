Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании дня аннексии четырёх регионов Украины в 2022 году. Ранее он был принят обеими палатами парламента. Праздник будет отмечаться 30 сентября, это будет выходной день в России, говорится в документе.

Согласно закону, новый выходной день называется "Днём воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией". Из документа следует, что первый выходной день будет уже 30 сентября этого года, но он выпадает на субботу.

Об аннексии украинских регионов Москва объявила осенью 2022 года. Она обосновывала это результатами голосований на занятых российскими войсками территориях, которые Москва назвала референдумами. Украина и большинство стран мира считают голосование фиктивным, оно прошло в нарушение международных норм и украинского законодательства. Киев неоднократно заявлял, что никогда не признает итоги голосований и решение об аннексии.

Из российских законов и голосований 22 года следует, что Москва претендует на полные территории четырёх регионов в их административных границах, и на часть Николаевской области Украины. Большая часть Херсонской и Запорожской областей и значительная часть Донецкой Москвой при этом не контролируются.

Пресс-служба Кремля в 2022 году не смогла объяснить журналистам, в каких именно границах новые субъекты, с его точки зрения, включены в состав страны.