США и Россия о возможности нового саммита. Что известно

Президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях в отношении России и отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, поскольку не увидел у того "достаточной заинтересованности в движении к миру", сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт.

Она добавила, что встреча между Трампом и Путинам не полностью снята с повестки. "Я думаю, президент и вся администрация надеются, что однажды это может произойдет, но мы хотим убедиться, что эта встреча принесет ощутимый положительный результат", – сказала Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома также сказала, что новый пакет санкций против России окажет значительное давление на Москву. "Мы ожидаем, что санкции нанесут урон", – заявила она.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных санкций, Ливитт сказала: "Это решать самому президенту".

Ранее в четверг Владимир Путин во время общения с прессой заявил, что встреча с Трампом в Будапеште не отменена, а "скорее, переносится".

"В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной. И я согласился с этим, выразил соображения в этой связи и сказал о том, что, безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. Для меня и для американского президента было бы ошибкой подойти к этой встрече легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата", – сказал Путин.

Российский президент также прокомментировал новые американские санкции. Он назвал их "недружественным актом в отношении России". "Конечно, такими действиями администрация США наносит ущерб российско-американским отношениям", – сказал Путин. Он также добавил, что для замещения российской нефти на мировом рынке потребуется время и большие инвестиции.

Российский президент также пригрозил "ошеломляющим ответом" на удары вглубь России дальнобойным оружием.

"Это попытка эскалации. Но, если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим", – сказал Путин.