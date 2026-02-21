Ссылки для упрощенного доступа

Украина

"Путина можно остановить и сейчас". Интервью с Нико Ланге

Нико Ланге
Нико Ланге

Нико Ланге – немецкий эксперт по вопросам безопасности и обороны. Он старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, бывший сотрудник Министерства обороны Германии. Ланге долго работал в Украине и хорошо понимает российскую стратегию. В разговоре с корреспондентом телеканала Настоящее Время эксперт рассказывает о проблемах перевооружения НАТО и отдельных стран, а также рассуждает о том, готова ли Европа к войне с Россией и способна ли защитить Европу общеевропейская армия.

"Вопрос войны или мира — это вопрос к России, не к Европе, но Европа сейчас более готова"

– Хотел бы вас спросить прямо и сразу. Европа действительно готовится к войне с Россией?

Вопрос ведь не только в Европе. Я думаю, что в Европе очень многие политики и спецслужбы думают, что Россия готовится к войне с Европой. И поэтому это стало очень важным вопросом и для Европы: что с этим делать?

Новизна ситуации состоит в том, что раньше мы на Мюнхенской конференции по безопасности много говорили о том, что Европа будет больше платить в НАТО, что Европа будет выделять больше денег на оборону, а также о том, есть ли у нас промышленность для войны. Сейчас эти дискуссии идут уже в очень практическом ключе. Но можно сказать, что Европа сейчас более готова и работает очень сильно над этой проблемой. Но сам вопрос войны или мира — это вопрос к России, не к Европе.

– А что сейчас указывает на то, что Россия готовится к войне с Европой?

У вас в этом есть сомнения? Путин начинал войну против Украины не только потому, что он хочет, чтобы Украины не было. Он также хочет совсем другую Европу. И он об этом откровенно говорит. И эти планы России уже лежат на столе.

– Еще три года назад политики говорили о "мире через диалог", а сегодня мы слышим о "мире через силу". Это признание того, что все-таки политические решения провалились и сейчас ставку делают непосредственно только на силу?

Это результат того, что Владимир Путин начал войну, продолжает войну и больше хочет войну (чем мира). Если бы этого не было, у нас были бы совсем другие дискуссии.

Я не думаю, что можно решить это так, что есть желание Путина строить другую Европу, и кто-то едет в Москву с ним об этом говорить. Такие попытки уже были. К сожалению, ситуация такова, что только сильная Европа сейчас, со своей стороны, может делать все, что возможно, чтобы у Путина были другие расчеты о том, как и какой ценой он может развивать (возможную) войну с Европой и "работать" над тем, чтобы была другая Европа.

Странам, у которых есть границы с Россией, ясно, если там что-то начинается, то мы будем воевать и будем побеждать

– Насколько вам известно: есть ли действительно в европейских столицах сценарий прямого военного столкновения с Россией или об этом пока не говорят публично, но при этом к нему готовятся?

Это не европейские планы. Мне кажется, это немножко неправильная перспектива. Но всем странам, у которых есть границы с Россией, ясно, если там что-то начинается, то мы будем воевать и будем побеждать. В этом сомнений нет. И лучше бы Путин ничего не начинал.

Но существует очень много вопросов не для стран, которые находятся прямо на границе с Россией, а для Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании. Как они могут, своими силами и ресурсами в этом вопросе помогать? Конечно, много зависит от вот этих великих стран в Европе.

Польские солдаты из 25-й бригады воздушной кавалерии десантируются во время военных учений НАТО "Defender Europe 2022", в которых участвуют войска Франции, США и Польши, на полигоне недалеко от Ожиша, Польша, 24 мая 2022 года
Польские солдаты из 25-й бригады воздушной кавалерии десантируются во время военных учений НАТО "Defender Europe 2022", в которых участвуют войска Франции, США и Польши, на полигоне недалеко от Ожиша, Польша, 24 мая 2022 года

– Вы сказали, что если Путин сунется воевать с Европой, то он проиграет, насколько я понял ваши слова. На чем основана ваша уверенность в этом?

Мы сильнее.

– Сильнее как НАТО в целом или сильнее отдельные европейские государства, которые могут прийти на помощь тем странам, которые находятся на границе с Россией?

Сильнее как НАТО, но вопрос, конечно, в том, в какую сторону НАТО двигается дальше. НАТО, как мне кажется, сейчас двигается дальше в сторону, что европейцы в Европе делают все больше и больше, а американцы меньше. И сейчас вопрос в том, как выглядит этот процесс. Что американцы делают своими приоритетами другие регионы мира, а европейцы станут сильнее. И задачи, которые сейчас есть у американцев в Европе, будут европейскими задачами.

– Насколько сейчас серьезно ведется разговор о создании отдельной европейской армии? Это просто политическая идея или уже стратегический план?

Я не вижу связи того, о чем мы с вами говорили, с идеей европейской армии. Европейская армия это идея таких политиков, которые прямо сейчас в конкретных вопросах ничего не хотят делать. И поэтому они говорят о планах, которые находятся очень далеко в будущем, если они вообще возможны.

Вопрос войны – это национальный вопрос

Вопрос войны это национальный вопрос. Всегда немцы, французы, итальянцы, Дания, Польша, будут сами решать, отправят ли они свои войска. Они сами будут решать, что они думают по поводу войны и мира. Я не думаю, что такие вопросы возможно решать на европейском уровне и работать с общей европейской армией. Но я думаю, что возможно то, что все эти европейские страны со своими армиями будут работать вместе.

"В сфере безопасности европейцы делают правильное, но делают поздно"

– Вы сказали, что сейчас, с начала полномасштабной войны России против Украины, европейские страны становятся сильнее. На ваш взгляд, к этому их в том числе подтолкнули США, которые поставили вопрос ребром еще при первом сроке президента Трампа, и сказали что все должны платить минимум 2% ВВП в бюджет НАТО? Сейчас ставки снова повышаются и платить страны Европы должны еще больше. Получается, что США являются двигателем, который заставляет Европу задуматься о собственной безопасности?

Да, к сожалению, это так, это такой парадокс. Только если Европа получает шок из Америки и шок из России, тогда Европа станет сильнее. Это почти уже трагедия, как минимум это для Украины трагедия что европейцы сами не могли стать сильными и сами давно не смогли решить вопросы безопасности в Европе. Но да, это произошло благодаря шоку, полученному от США. Но результат все равно будет: Европа будет сильнее.

– Вас как эксперта это расстраивает?

Меня расстраивает, что в сфере безопасности европейцы делают правильное, но делают это поздно. А если мы "правильное" делаем поздно, будут мертвые люди, которые не должны были быть мертвыми. Вы видите, что сейчас происходит в Украине. Если бы Европа стала сильнее раньше, тогда, я думаю, была бы совсем другая история. И это, конечно, меня волнует.

Российский БПЛА "Гербера", упавший на территории Польши, 10 сентября 2025 года
Российский БПЛА "Гербера", упавший на территории Польши, 10 сентября 2025 года

– Сейчас в Украине часто говорят, что "мы воюем в том числе и за Европу". В Европе это действительно так воспринимают?

Это правда, это так и есть. Некоторые страны в Европе, Скандинавия, Центральная Европа, давно уже решили, что безопасность Украины и безопасность Европы это одно и то же. Но, к сожалению, например, Германия, Франция, Италия, Испания такое стратегическое решение еще не приняли. И мы потеряли очень много времени.

Но для меня это абсолютно ясно: украинская безопасность, безопасность Украины, безопасность Европы это одно и то же. Нельзя сказать, что мы "чуть-чуть" помогаем Украине, а реально защищать Европу будем где-то в другом месте, на западе. Если абсолютно рационально на это смотреть, в экономическом плане, например, то конечно, намного дешевле сейчас дать Украине все возможности остановить Россию, чем только чуть-чуть ей помогать, а потом решать проблему, которая будет больше и дороже.

– Вы говорили, что Европа "потеряла много времени". В этой связи мне бы хотелось вас спросить, а в чем именно эта потеря времени выражается? Что не было сделано за это время, пока идет полномасштабная война России против Украины?

Нельзя сказать, что мы "чуть-чуть" помогаем Украине, а реально защищать Европу будем где-то в другом месте

Ну посмотрите, например, на мою страну, Германию. В 2014 году было абсолютно ясно, что Россия делает в Крыму. У нас тогда был министром иностранных дел господин Штайнмайер, который до сих пор является федеральным президентом Германии. Он тогда говорил: "Может быть это не российские солдаты?" И мы категорично ничего по этому поводу не делали. И это была большая ошибка.

И между 2014 и 2022 годом Германия продолжала тянуть трубы с газом из России, и мы говорили, это только экономический проект. Хотя было ясно, что для России это был проект, чтобы подготовиться, чтобы напасть на Украину и чтобы потом сказать, что Украина и Россия — это одно и то же, как Путин сам это сказал.

Это была большая ошибка Германии, и за нее есть ответственность некоторых людей, таких как Штайнмайер, которые до сих пор у нас выполняют важные функции. И мне кажется, что надо об этом откровенно говорить чтобы по-другому вести себя сейчас и в будущем.

"Мы видели, как Пригожин ехал на Москву в 2023 году, и я не видел, что кто-то был готов защищать Путина"

– Как вы сейчас оцениваете политику Европы по отношению к России?

Мне кажется, сейчас такая ситуация, что идеи о том, как в будущем могут выглядеть политика по отношению к России и отношения с Россией — мы до этого вопроса в Европе еще не дошли. Пока все внимание уделяется вопросу, как можно организовать поддержку для Украины, как можно остановить Путина в Украине.

Как после этого, если это состоится, продолжать отношения с Россией — это абсолютно открытый вопрос. Но я думаю, что это для России тоже открытый вопрос, потому что внутри России продолжается война, и Путин абсолютно против интересов России работает. И ситуация в России сейчас намного хуже, чем она была четыре года назад. И я думаю, там, в России, будут дискуссии об этом.

– Вы думаете, что внутри России возможны изменения?

Изменения всегда возможны, но сейчас система, конечно, такая тоталитарная, что очень тяжело это представить. Но вы знаете, Путин сам это видел в 1989 году, когда жил в Дрездене, как в один день еще существовал режим, который 40 лет просуществовал в ГДР, а потом за один месяц ему приходит конец и происходит все это очень быстро.

Чем Владимир Путин занимался в Дрездене
Embed
Чем Владимир Путин занимался в Дрездене
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:06:12 0:00

Мы видели, как Пригожин ехал на Москву в 2023 году, и я не особенно видел, что кто-то там был готов защищать Путина и кидаться против Пригожина. Поэтому да, изменения возможны. Мы не знаем, как это произойдет. Но, может быть, будет сюрприз в каком-то моменте и все будет по-другому, чем мы думали.

– Вы сами, как эксперт, и в ваших экспертных и политических кругах, что думаете: Европа рассчитывает на смену политического курса в России или все-таки ей действительно нужно готовиться к десятилетиям противостояния?

Ну рассчитывать на изменения в России это не вопрос к европейцам, у них влияния на это нет. Позиция Путина, с одной стороны, сейчас сильнее, потому что во время войны система, которая была авторитарной, сейчас стала тоталитарной. С другой стороны, его позиция наоборот стала слабее, потому что экономика, финансы — ситуация в этих сферах очень-очень плоха в России. И Путин начал войну, которую он уже 4 года не может выиграть. И очень много, очень много русских людей умирают абсолютно без пользы. Я не думаю, что это может вообще не иметь последствий в будущем.

Но европейцы на это никак не влияют. Европейцы должны просто осознать, что у Путина есть планы. И что он угроза в будущем для безопасности Европы. И надо к этому готовиться.

– Насколько в этой связи страны Европы реально способны быстро перевооружиться?

Ну с этим есть некоторые моменты, которые надо решить. Потому что в военной промышленности было много лет, когда заказов было мало, и она сейчас должна перестроиться. То же касается различных военных структур и самих армий, а также процедур — как там для армии что надо закупить и так далее. Часто это старые процедуры, и их надо менять. Там действительно есть проблемы, но Европа все равно станет сильнее.

Военные учения НАТО Swift Response 2024 в Румынии
Военные учения НАТО Swift Response 2024 в Румынии

"Думаю, у Путина даже идеи нет, что делать с Россией, если нет войны"

– Какой сценарий войны сегодня в европейских странах, и в том числе на Мюнхенской конференции, если, конечно, это обсуждали, считают самым опасным и вероятным? Это будет локальная эскалация или полномасштабная война?

Я думаю, самая опасное это даже не полномасштабная война, но вот такие атаки, где массово и одновременно используются дроны, ракеты, "Искандеры" и так далее. Тогда есть очень большие проблемы с защитой. Эти проблемы есть сейчас в Украине, но они были бы теми же самыми в Европе.

Поэтому приоритет для Европы, я думаю, это защита воздуха, потому что оттуда исходит реальная угроза. И, конечно, мы видим очень много инструментов гибридной войны, против которой пока еще нет на 100% реальных инструментов защиты. Но, по-моему, если ставить вопрос о том, где сейчас самые опасные элементы, это точно атака с воздуха и гибридная война.

– Допускаете ли вы возможность все-таки прямого столкновения России и НАТО в течение нескольких лет, скажем, пяти лет?

Я думаю, это возможно. И я думаю, что Путин очень опасный человек, поэтому не надо себе говорить: "О, этого не будет". Лучше к этому подготовиться.

– Что произойдет быстрее, усталость общества от войны или исчерпание ресурсов России?

Я давно уже не был в России, мне тяжело сказать. Система в России такая, что даже если общество там с чем-то не согласно, ему очень тяжело что-то сделать. Я это хорошо понимаю.

Что касается ресурсов, то мы видим, что сейчас в России есть уже проблемы: и финансовые, и экономические. И в этом плане, если цены на нефть, например, будут и дальше низкие, я в этой сфере больше ожидаю проблем, чем в сфере общественной жизни.

– На ваш взгляд, какая главная ошибка западных стран была сделана за время войны России против Украины?

Надо было намного раньше, намного сильнее выступать. И не только постепенно помогать Украине и надеяться, что когда-нибудь мы договоримся. Потому что Путин эти слабости всегда использует в своих интересах. И я думаю, были возможности его остановить, и сейчас есть. Но это надо делать очень сильно и очень быстро. К сожалению, у европейцев интуиция всегда работает несильно и небыстро.

К сожалению, у европейцев интуиция всегда работает несильно и небыстро

– На ваш взгляд, какая главная иллюзия Европы в отношении России есть сейчас?

Иллюзий уже нет. Я думаю, были иллюзии, но сейчас иллюзий уже совсем нет. Может быть, у некоторых есть иллюзия, что надо просто позвонить Путину и разговаривать с ним, и потом что-то будет. Но, мне кажется, даже у людей, у которых она было, сейчас уже ее совсем нет. У меня точно нет.

– Если говорить про войну и про вот то напряжение, которое мы сейчас наблюдаем, то через год ситуация, на ваш взгляд, будет стабильнее или еще опаснее?

Это зависит от европейцев. И это может быть сейчас самое важное. Потому что Путин хочет продолжать войну. Я думаю, у Путина даже идеи нет, что делать с Россией, если нет войны. Значит, он будет ее продолжать. И он продолжает ее так, как может, чтобы перестроить Европу так, как он это видит.

Украина будет дальше себя защищать. Капитуляции Украины не будет, это я категорично говорю. Значит, если эти три позиции такими и будут оставаться, война продолжится еще долго. И все зависит от того, поменяют ли европейцы свою позицию, чтобы давить на Путина, чтобы самим быть сильными. Тогда, может быть, в течение этого года все будет двигаться в сторону мира. Но на недавней Мюнхенской конференции безопасности я не видел, что в Европе есть одна-единственная позиция европейцев по этому поводу. Может быть, она будет, но пока еще нет.

