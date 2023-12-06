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Пять человек заподозрены в организации побега российского бизнесмена из-под ареста в Италии

Пять человек заподозрены в организации побега российского бизнесмена Артёма Усса из Италии. Сын бывшего губернатора Красноярского края ожидал под домашнем арестом решение о выдаче его Соединённым Штатам. Там он обвиняется в нарушении международных санкций против России и Венесуэлы и отмывании денег.

Как сообщает новостное агентство ANSA, итальянское следствие выписало ордеры на арест боснийцев Владимира и Бориса Йованчичей, словенца Матея Янезича и сербов Срджана Лолича и Небойши Илича. Йованчичи уже были арестованы, в Хорватии и Италии.

Арестованному в Хорватии Владимиру Йованчичу предъявлено обвинении в воспрепятствовании осуществлению правосудия и пособничестве побегу. Его экстрадиции потребовали власти Соединённых Штатов, передаёт Балканская служба Радио Свобода.

В письме окружной прокуратуры Бруклина хорватским властям говорится, что американское следствие считает, что Йованчич может скрыться в одной из стран, не сотрудничающих с Вашингтоном в сфере экстрадиции подозреваемых.

По версии обвинения, Йованчич получил от Артёма Усса и его жены Марии 50 тысяч евро за переправку из Италии в Сербию через Словению. Из столицы Сербии Белграда он вылетел в Москву, где, согласно собственному заявлению, сейчас и находится.

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