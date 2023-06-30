Житель Перми, поджёгший военкомат, осуждён на 10 лет лишения свободы

Суд в Екатеринбурге приговорил к 10 годам лишения свободы пермяка Алексея Гашева. В июне 2022 года он вместе с товарищем, Михаилом Соколовым, бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окна военкомата в Кировском районе Перми. Суд счёл Гашева виновным в терроризме и государственной измене. Первые три года своего срока он проведёт в тюрьме, оставшиеся семь - в колонии строгого режима, уточняет издание Properm.ru.

Михаил Соколов ранее был приговорён к 11 годам лишения свободы.

ФСБ России в конце декабря прошлого года сообщала о пресечении деятельности "агентурной группы", в которую входили Гашев, Соколов и некто Дмитрий Стрелков, названный в сообщении спецслужбы "активным участником запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть". ФСБ утверждает, что участники группы были завербованы СБУ и действовали в интересах Украины.