Житель Перми, поджёгший военкомат, осуждён на 10 лет лишения свободы

Суд в Екатеринбурге приговорил к 10 годам лишения свободы пермяка Алексея Гашева. В июне 2022 года он вместе с товарищем, Михаилом Соколовым, бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окна военкомата в Кировском районе Перми. Суд счёл Гашева виновным в терроризме и государственной измене. Первые три года своего срока он проведёт в тюрьме, оставшиеся семь - в колонии строгого режима, уточняет издание Properm.ru.
Михаил Соколов ранее был приговорён к 11 годам лишения свободы.
ФСБ России в конце декабря прошлого года сообщала о пресечении деятельности "агентурной группы", в которую входили Гашев, Соколов и некто Дмитрий Стрелков, названный в сообщении спецслужбы "активным участником запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть". ФСБ утверждает, что участники группы были завербованы СБУ и действовали в интересах Украины.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и особенно после объявления Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации" противники войны по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о почти сотне таких случаев. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
- Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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