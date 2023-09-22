Радио Свобода представило в Риге свою книжную серию

Русская служба Радио Свобода представила в рижском магазине Novaya Riga книги из серии, выпущенной редакцией и при участии редакции в последние годы. Вечер встреч с журналистами "Свободы" прошёл в рамках мероприятий, которые на этой неделе Русская служба проводит в столицах Литвы и Латвии, отмечая свое 70-летие.

Новые издания "Свободы" и о "Свободе" (2019-2023) - это составленный по материалам подкаста "Гуманитарный коридор" сборник интервью "Гонимые войной" о трагедии и судьбах украинских беженцев; мемуары одного из бывших руководителей медиакорпорации РСE/РС Джина Сосина "Искры Свободы"; сборник "Русское лихолетье", составленный из воспоминаний русских эмигрантов, переживших обе революции 1917 года и Гражданскую войну; книга выступлений на Радио Свобода писателя и бывшего руководителя Русской службы "Застолье Петра Вайля". Также была представлена выпущенная Татаро-Башкирской службой "Свободы" книга "Нет войне" - сборник антивоенных монологов жителей Поволжья. О книжной программе Русской службы и её новых планах читателям и друзьям редакции рассказали руководитель проекта, историк Радио Свобода Иван Толстой и поэт, автор подкаста "Вавилон-Москва" Елена Фанайлова.

Первая программа радиостанции "Освобождение" вышла в эфир из студии в Мюнхене 1 марта 1953 года. В 1959 году радиостанция сменила название. В годы холодной войны Радио Свобода предоставляло аудитории в СССР факты советской истории и современной действительности, скрывавшиеся от общественности и не освещавшиеся в официальных средствах массовой информации. В 1991 году деятельность Радио Свобода в СССР была легализована, в течение 30 лет в Москве работало бюро радиостанции. Оно было закрыто в 2022 году под давлением российских властей: "Свобода" объявлена Министерством юстиции "иностранным вгентом", сайт и аккаунты редакции в социальных сетях блокированы Роскомнадзором в условиях военной цензуры, десятки сотрудников редакции были вынуждены покинуть Россию. Офисы РСЕ/РС в Риге и Вильнюсе открыты в начале 2023 года.