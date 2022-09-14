Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Археология

Распутин при Путине? Эфир в 18:05

Александр Дугин

Александр Дугин и истоки русского фашизма. Обсуждают Кирилл Мартынов, Александр Морозов и Николай Митрохин

Убийство Дарьи Дугиной и его использование в государственной пропаганде ставит вопрос о фигуре ее отца и роли правых идеологов в российской политике. Кто такой Александр Дугин: интеллектуальный шарлатан или "духовный отец" русского фашизма? Каковы идейные истоки нынешней политики Кремля?

Участвуют: Кирилл Мартынов, главный редактор "Новой газеты – Европа", Александр Морозов, политолог, и Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете. Эфир в 18:05.

Видеоверсия программы

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG