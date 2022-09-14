Распутин при Путине? Эфир в 18:05

Убийство Дарьи Дугиной и его использование в государственной пропаганде ставит вопрос о фигуре ее отца и роли правых идеологов в российской политике. Кто такой Александр Дугин: интеллектуальный шарлатан или "духовный отец" русского фашизма? Каковы идейные истоки нынешней политики Кремля?



Участвуют: Кирилл Мартынов, главный редактор "Новой газеты – Европа", Александр Морозов, политолог, и Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете. Эфир в 18:05.

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