Кто помогает Путину-2

За месяц до российского вторжения мы уже делали передачу под наванием "Кто помогает Путину". Тогда речь шла о пророссийсских силах внутри самой Украины и отдельных политических структурах на Западе, в частности Германии. После начала войны картина поменялась. Таковых "помощников" нет больше ни в Украине, ни на Западе. А где они остались? Кто все еще с ним? А также: росийская пропаганда в условиях крупных военных поражений. В гостях: медиакритик Александр Мельман, военный аналитик Алексей Мельник, журналист-международник Андрей Остальский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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