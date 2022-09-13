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Лицом к событию

Кто помогает Путину-2

Франция, Лион

За месяц до российского вторжения мы уже делали передачу под наванием "Кто помогает Путину". Тогда речь шла о пророссийсских силах внутри самой Украины и отдельных политических структурах на Западе, в частности Германии. После начала войны картина поменялась. Таковых "помощников" нет больше ни в Украине, ни на Западе. А где они остались? Кто все еще с ним? А также: росийская пропаганда в условиях крупных военных поражений. В гостях: медиакритик Александр Мельман, военный аналитик Алексей Мельник, журналист-международник Андрей Остальский. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

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