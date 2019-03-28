Пираты по нужде. Африканские беженцы хотят в Европу любой ценой

Военные Мальты 28 марта в результате штурма, но без кровопролития, освободили турецкое грузовое судно "Эль Хиблу-1", захваченное в Средиземном море нелегальными мигрантами из Африки, ранее спасенными от гибели экипажем этого же корабля. Захватчики требовали от капитана направляться в Италию. Все случилось именно тогда, когда Евросоюз по просьбе Италии решил фактически прекратить операцию "София" – активное патрулирование флотами стран ЕС средиземноморской акватории для борьбы с контрабандистами, перевозящими десятки тысяч нелегалов из Африки и Азии к берегам европейских стран.

Патрульный корабль ВМС Мальты остановил захваченное судно на границе своих территориальных вод, после чего, при поддержке другого патрульного корабля, двух катеров и вертолета, на борт "Эль Хиблу-1" высадился отряд мальтийского спецназа. Оказывали ли завладевшие судном мигранты какое-либо сопротивление, неизвестно. Сейчас "Эль Хиблу-1" пришвартован возле одной из верфей в порту Валетты, столицы Мальты. Все 108 нелегальных мигрантов, обнаруженных на борту, включая как минимум 19 женщин и 12 детей, после окончания следствия будут отправлены в лагерь беженцев. Как сообщают очевидцы, в порту судно встречали большие отряды полиции, однако лишь четверых африканцев вывели на берег в наручниках. О состоянии команды "Эль Хиблу-1" также ничего не говорится.

Ранее в среду, 27 марта, власти Италии и Мальты заявили, что большая группа нелегальных мигрантов из Африки захватила турецкое судно после того, как оно спасло их в Средиземном море. Это произошло после того, как мигранты выяснили, что капитан намерен высадить их в одном из портов Ливии. По словам членов команды, в 10 километрах от берега Африки силой и угрозами их вынудили взять курс на север в направлении итальянского острова Лампедуза. Мальтийские военные подтвердили, что капитан судна сумел связаться с ними и попросил о помощи.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, один из лидеров популистской партии "Лига" и непримиримый борец с нелегальной иммиграцией, узнав о случившемся, назвал это "первым актом пиратства мигрантов на море", добавив, что его страну "бандиты увидят только в бинокль".

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат от имени своего правительства 28 марта написал в Твиттере, что вооруженные силы его страны провели сложнейшую операцию. "Мы не уклоняемся от ответственности, несмотря на наши маленькие размеры", – подчеркнул он, пообещав при определении дальнейшей участи этой группы нелегалов во всем следовать международным правилам.

По данным ООН, только в прошлом году в Средиземном море погибли, пытаясь добраться до Европы, около 2300 беженцев из африканских и ближневосточных стран. Несколько мигрантов, вышедших сейчас на берег с турецкого судна, заявили журналистам, что шесть торговых судов видели, как их ветхий вельбот начинал тонуть, но проходили мимо, пока наконец их не подобрал "Эль Хиблу-1".

Торговые суда, ходящие по Средиземному морю, сегодня все чаще оказываются в ситуации между молотом и наковальней. С одной стороны, правительства европейских стран, таких как Италия, Греция, Мальта, все враждебнее настроенные к мигрантам, запрещают им доставлять обнаруженных в море нелегалов в свои порты. Италия и Мальта закрыли гавани даже для специальных гуманитарных судов, спасающих мигрантов по инициативе правозащитных групп, что привело к ряду конфликтов между европейскими правительствами, торгующимися из-за того, кто примет беженцев в конечном итоге. С другой стороны – никто не отменял нормы международного морского права, обязывающие все суда спасать в море всех терпящих бедствие людей.

В ноябре прошлого года несколько десятков мигрантов из разных государств Африки и Азии захватили панамский контейнеровоз, который подобрал их в Средиземном море, забаррикадировались в трюме и отказались выходить на берег в ливийском порту Мисурата. Через 10 дней тамошние власти, однако, насильно сняли их с корабля и доставили в специальный лагерь.

Международные гуманитарные и правозащитные организации указывают на то, что мигранты, пытающиеся попасть в Европу через Средиземное море, смертельно боятся попасть вместо этого в раздираемую гражданской войной Ливию – где они и оказываются все чаще в последнее время. Там их содержат в ужасных условиях и подвергают пыткам и унижениям, а часто просто продают в рабство. Комментируя последние события, левая европейская благотворительная группа Sea Watch заявила, что действия захвативших турецкое судно людей были вовсе не пиратством, а "самообороной от бесчеловечной пограничной политики стран Запада".

Массовая нелегальная миграция в Европу резко сократилась с 2015 года, когда страны ЕС приняли более одного миллиона беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Эти события вызвали серьезные политические кризисы во многих государствах ЕС и привели к резкому росту популярности правых партий, выступающих за жесткую борьбу с нелегальными мигрантами.

Единственным исключением на этом фоне в последний год стала политика Испании, возглавляемой социалистическим правительством Педро Санчеса. По данным испанской газеты El Pais, сегодня около 40 процентов нелегальных мигрантов, после ужесточения иммиграционных законов в других южных странах ЕС, попадают в Европу из Африки через Гибралтарский пролив, ширина которого в самом узком месте не превышает 14 километров. МВД Испании сообщает, что в 2018 году в страну проникли около 60 тысяч нелегалов – в три раза больше, чем в 2017-м.

Увеличение миграционного потока именно в Испанию эксперты объясняют как раз ограничительными мерами, принятыми против нелегалов другими государствами Южной Европы. В Италии, Греции, на Мальте приток нелегальных мигрантов уменьшился в прошлом году на 25 процентов по сравнению с 2017 годом и на 92 процента по сравнению с 2015-м, когда был отмечен пик миграционного кризиса. Однако правительство Педро Санчеса, несмотря на все более громкие протесты региональных властей и грядущие в апреле досрочные выборы, на которых социалисты рискуют потерпеть сокрушительное поражение, до последнего соглашалось принимать суда с нелегалами, от которых отказывались все другие страны юга ЕС.

Примечательно, что нынешнее происшествие с захватом турецкого торгового судна нелегальными мигрантами произошло буквально через сутки после того, как Евросоюз объявил, что с 1 апреля прекращает военно-морскую часть операции "София", начатой в 2015 году, в разгар кризиса с мигрантами. Ее суть заключалась в активном патрулировании ВМС стран ЕС средиземноморской акватории с целью борьбы с организованными преступными группировками, переправляющими людей через море, и спасения терпящих бедствие беженцев, пытающихся достичь Европы. ВВС ряда государств Евросоюза в течение еще шести месяцев продолжат наблюдение за обстановкой в Средиземном море, но, разумеется, не смогут оказывать действенную помощь терпящим бедствие плавсредствам нелегалов и подбирать их из воды. Прекращение операции произошло по просьбе Италии.