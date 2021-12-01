Расследовательскому проекту Conflict Intelligence Team и ещё одной команде журналистов-расследователей отключили доступ к сервису GdeVagon, с помощью которого отслеживается местоположение вагонов и контейнеров на территории России. С его помощью исследователям удавалось отслеживать переброску войск к границам Украины.

Об отключении доступа CIT рассказали в своём телеграм-канале. Расследователи обнаружили, что лишены доступа, когда планировали проверить маршрут поезд с принятыми на вооружение в российской армии бронеавтомобилями "Тигр", грузовиками КАМАЗ и "Урал", который, предположительно, двигался в сторону Украины.

Москва активно использует железные дороги для передислокации военных. В ноябре издание War on Rocks отмечало, что российская армия критически и больше любых других европейских стран зависит от железнодорожных перевозок. В конце марта, во время предыдщего обострения на украинской границе, газета "Коммерсант" писала о том, что производители сельскохозяйственной техники столкнулись с нехваткой железнодорожных платформ из-за резко возросших нужд армии.

Сообщение о возможной переброске войск, которое проверял CIT, происходит на фоне предупреждения разведок западных стран и Киева о подготовке Москвой значительной воинской группировки на границе с Украиной. Предположительно, они могут использоваться для военного вторжения.

Москва эти обвинения отрицает и заявляет, что Киев может готовить полномасштабное наступление против сепаратистов на востоке страны. Кремль даёт понять, что планирует открыто поддержать сепаратистов, если наступление начнётся.