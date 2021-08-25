Развалины и материнский капитал. За что осудили кандидата от "Яблока"

Торжокский межрайонный суд Тверской области приговорил сегодня к полутора годам лишения свободы условно Марину Белову, второго номера (после Льва Шлосберга) предвыборного списка "Яблока" по Тверской и Псковской областям. Она обвиняется по части 2 статьи 167 УК "Уничтожение чужого имущества общеопасным способом". Ранее в прениях прокуратура требовала для нее два года реального заключения. Марина Белова с приговором не согласна и будет его обжаловать.

От девелопера до депутата

Марине Беловой 49 лет, она родилась в деревне Галки Торжокского района Тверской области. В Москве занималась бизнесом: в базе "Спарк" есть данные о её участи в руководстве двух небольших строительных компаний. С 2010-х решила заняться общественной и политической деятельностью.

Белова рассказывала журналистам, что её возмутил "закон Димы Яковлева", запретивший иностранное усыновление российских детей. Бизнесвумен сначала хотела присоединиться к "Единой России", но с представителями партии власти общего языка не нашла. Затем она была в "Гражданской платформе", "Партии перемен", "Открытой России" и избралась депутатом в собрание депутатов Торжокского района от партии "Яблоко".

Параллельно политической карьере у Беловой был проект "Ренессанс по-русски": в родной деревне Галки она инициировала праздники и общественные мероприятия.

На сентябрьских выборах Белова баллотируется по партийному списку и одномандатному округу в Государственную думу, а также в Законодательное собрание Тверской области от "Яблока". Женщина, добившаяся успеха в бизнесе в столице, вернувшаяся возрождать родную деревню, – очевидно привлекательный образ для депрессивной Тверской области.

В торжокском заксобрании Белова – председатель комитета по социальной политике. Она рассказала Радио Свобода, что в Торжке традиционно было "14 депутатов единороссов и один коммунист", а после выборов 2019 года две трети мест получили оппозиционные кандидаты. Пример Торжка может пугать партию власти в Тверской области, считает Белова.

– Знаю Марину давно, мы вместе работали в Москве. В Галках нет, а в Торжке я была, удручающее зрелище. Марина очень хотела возродить хоть какую-то жизнь в своей деревне, замотивировать людей, дать им какую-то цель общую, проводила субботники, праздники. Мое мнение: своим энтузиазмом Марина сильно не нравится определённому кругу правящих элит области, – рассказала Радио Свобода её бывшая коллега Екатерина Щекатурова.

Дело о снесенном доме

Облагораживая деревню, жители Галок сносили развалины сгнивших и заброшенных домов. В 2019 году в полицию обратилась хозяйка одного из таких снесенных зданий – она пожаловалась, что уничтожена её собственность, приобретенная на материнский капитал. По словам Беловой, заявительница – не жительница Галок, ранее судимая, её семья является неблагополучной.

Материнский капитал – государственные деньги, положенные семьям с детьми, порядка полумиллиона рублей. Их можно тратить, в частности, на образование или улучшение жилищных условий. Обналичивание материнского капитала – уголовное преступление в России.

Белова рассказала Радио Свобода, что дом был абсолютно непригодным для жизни, но к его сносу она лично не имела отношения. Полиция проводила проверку по статье 330 УК "Самоуправство", Белову допросили в качестве свидетеля, дело не возбудили. Потом ее выбрали районным депутатом.

У меня возник вопрос, как рухлядь в таком состоянии – без полов, без стен – можно продать на материнский капитал?

– У меня возник вопрос, как рухлядь в таком состоянии – без полов, без стен – можно продать на материнский капитал? Я раскопала – да там копать-то было нечего – берете регистрационное дело на дом... Дом попал в 2012 году первому собственнику, неизвестному в нашей деревне, уже незаконным путем. Дальше за полтора года его продавали пять раз: риелторская прокладка, материнский капитал, потом опять прокладка, опять материнский капитал, – рассказывает Белова.

Она утверждает, что собрала информацию и выявила масштабную схему обналички материнского капитала через сомнительные операции с ветхими деревенскими домами в Тверской области. Тогда уголовное дело по тому же заявлению хозяйки снесенного дома завели уже на саму Белову и по более тяжкой статье УК – "Уничтожение чужого имущества общеопасным способом". До суда уголовное дело дошло к нынешней предвыборной кампании.

– Суд начался в мае, заседания назначались через неделю, одно – даже через полтора месяца. Все шло ровно, спокойно, в рамках закона. Удовлетворялись наши ходатайства, допрашивались свидетели. На последнем июньском заседании судья назначила дело на 10, 20 и 30 августа. 10 августа нам вдруг заявили, что дело будет слушаться завтра, 11-го, – рассказывает Белова.

В августе была официально начата предвыборная кампания в Госдуму, а заседания начали назначать чуть ли не ежедневно, несмотря на проблемы со здоровьем у адвоката Беловой, а затем и её саму госпитализировали с нервным срывом. В пресс-службе Торжокского межрайонного суда Радио Свобода заявили, что судебные заседания назначались "в соответствии с УПК".

Мария Орлова, шеф-редактор тверского издания "Бизнес и территория", предположила в разговоре с Радио Свобода, что инициаторы преследования Беловой – бенефициары криминальных схем, которые она расследовала. Соперник Беловой от "Единой России" на выборах в Госдуму – видный деятель партии власти Владимир Васильев. У Васильева с Беловой деловые и уважительные отношения.

В администрации Сукромленского сельского поселения Торжокского района Тверской области (в это поселение входит деревня Галки) не стали комментировать уголовное дело. Уже после вынесения приговора Радио Свобода обратилась за комментарием к стороне обвинения, однако на момент публикации материала прокуратура его не предоставила.