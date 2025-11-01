Разведка Украины заявила о выводе из строя трубопровода в Подмосковье

Минобороны РФ заявило об уничтожении в ночь на субботу силами ПВО 98 украинских беспилотников над десятью российскими регионами.

Больше всего дронов, как утверждается, было сбито над Белгородской (45) и Самарской областями (12). 11 беспилотников уничтожили над территорией Московского региона, из них шесть летели на Москву.

На фоне атак в подмосковном Жуковском отключилось электричество. Местные власти объяснили произошедшее "автоматическим отключением оборудования напряжением 10 кВ", написала в пятницу ночью ASTRA.

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило в субботу, что днём ранее силы ВСУ провели спецоперацию, в результате которой в Московской области был выведен из строя кольцевой нефтепродуктопровод, "обеспечивающий ресурсами российскую армию".

Согласно сведениям ГУР, на территории Раменского района были взорваны все три нити трубопровода, по которым транспортируются бензин, дизель и авиационное топливо. "Не помогли ни антидроновая сетка, ни защита", - утверждают в ведомстве.

Минобороны России пока не комментировало это сообщение.

