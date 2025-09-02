Разведка Южной Кореи: в Россию будут отправлены еще 6 тыс. солдат из КНДР

Северная Корея собирается отправить в Россию дополнительно 6 тысяч своих солдат, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад представителей разведки Южной Кореи "на закрытом брифинге" перед законодателями страны.

Это будет уже третья партия военнослужащих армии КНДР, направленная в Россию для поддержки российских войск в войне против Украины, добавляет агентство. Оно напоминает, что с прошлого года КНДР отправила в Россию в общей сложности около 13 тысяч военнослужащих, и, по оценкам южнокорейской разведки, около 2 тысяч из них были убиты в боях на территории Курской области России.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл 2 сентября в Пекин для участия в совместных мероприятиях с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, Си, Ким и Путин будут стоять рядом друг с другом на трибуне 3 сентября во время парада подразделений Народно-освободительной армии Китая, посвященного восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны.