РБК: депутатам запретили ездить на войну в Украину без разрешения Шойгу

Депутатов Госдумы уведомили о том, что все их посещения воинских частей и подразделений в зоне проведения "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине) теперь должны согласовываться с министром обороны или начальником Генштаба. Об этом РБК рассказали три собеседника в Госдуме.

По данным издания, такое требование "довели до депутатов" после письма министра обороны России Сергея Шойгу на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина. Само письмо поступило в парламент на прошлой неделе и, по словам источника РБК, "носило рекомендательный характер".

Как рассказал собеседник издания, депутатам запретили без разрешения приезжать в расположения войск и встречаться там с военными. По его словам, военному руководству якобы не нравится "пиар в прифронтовой зоне". "Постоянно фотографируются, устраивают шоу", — сказал один из источников РБК. Вопросы возникли к тем, кто "фотографируется возле танков и пушек", добавил другой источник издания в Госдуме.

Две недели назад депутат Госдумы Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение бывшего командующего 58-й общевойсковой армией России Ивана Попова к своим подчиненным, в котором генерал говорит, что его отстранили от командования после того, как он "назвал вещи своими именами" и "на самом верху" рассказал о проблемах в армии и на фронте.

После этой публикации Гурулев подвергся критике. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что обращение Попова было непубличным, а депутат сделал из него "политическое шоу".

После начала войны в Украине ряд депутатов Госдумы отправились в зону боевых действий для прохождения военной службы. Как писали "Ведомости" со ссылкой на источник, несколько депутатов поехали в зону "специальной военной операции", чтобы использовать статус "ветеранов" в предстоящих предвыборных кампаниях. В качестве примера называется депутат Государственной думы от Хакасии Сергей Сокол, который отправился в Донбасс добровольцем. Сокол утверждает, что служит в "разведке". В 2023 году Сокол может принять участие в выборах губернатора Хакасии.

По подсчётам канала "Можем объяснить", на войне в Украине погибли уже десять российских депутатов, почти все — муниципальные депутаты от "Единой России". Это лишь те смерти, о которых публично сообщалось, отмечают журналисты.

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