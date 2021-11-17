Регулятор ЕС рассматривает заявку на вакцину Novavax

Европейское агентство лекарственных средств начало ускоренное рассмотрение заявки американской фармацевтической компании Novavax на регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции. В сообщении регулятора говорится, что одобрение может быть получено в течение нескольких недель. Это произойдёт в том случае, если данные испытаний покажут эффективность и безопасность препарата.

Если агентство одобрит вакцину, то Еврокомиссия в ускоренном порядке выдаст разрешение на использование препарата в ЕС.

По данным производителя, вакцина Novavax эффективна на 90 процентов, в том числе против разных штаммов COVID-19.Важное преимущество вакцины от Novavax в том, что ее можно хранить в обычных холодильниках, а следовательно - удобно перевозить на большие расстояния.

Во многих странах Евросоюза наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Некоторые страны, например Чехия и Австрия, на этом фоне ввели для невакцинированных граждан ряд ограничений.

В Европе для вакцинации населения используются четыре препарата: Johnson&Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. Полную вакцинацию в ЕС, по последним данным, получили 65 процентов жителей, с учётом подростков с 12 лет. Медики и научное сообщество не искслючают, что препарат Novavax можно будет использовать в качестве бустера для последующей ревакцинации населения.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете: