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В Германии и Чехии обновился максимум заразившихся COVID-19

Тестирование на наличие коронавирусной инфекции

За последние сутки в Германии и Чехии было выявлено максимальное количество заразившихся COVID-19 с начала пандемии: 52 826 человек в Германии и 22 479 в Чехии.

В предыдущий раз максимальное количество заболевших коронавирусной инфекцией в Чехии было зарегистрировано в начале января этого года – тогда заразившихся COVID-19 было примерно на четверть меньше, чем сейчас. Кроме того, увеличивается количество смертей среди людей, больных коронавирусной инфекцией: в ноябре скончались 848 человек, а за весь октябрь – 333 человека. В больницах находятся 4425 больных с коронавирусом, из них 661 – в тяжелом состоянии.

В Германии максимума с начала пандемии достиг также семидневный средний показатель распространения коронавирусной инфекции, он составил 319,5 случая на 100 тысяч жителей. Этот показатель обновлял максимумы последние 10 дней. За последние сутки в стране умерли 294 человека с COVID-19.

Также максимальное количество заразившихся коронавирусной инфекцией было зафиксировано в Австрии – 14 416 новых случаев. В понедельник, 15 ноября, в стране вступил в силу локдаун для невакцинированных: люди без прививки могут покидать дома только в определенных случаях, например, для поездки на работу или покупки продуктов. Исключение сделано только для детей младше 12 лет и для людей, которые недавно переболели COVID-19.

В связи с ростом количества заболевших в Гибралтаре отменили Рождественские мероприятия. За последнюю неделю в Гибралтаре, где проживают порядка 34 тысяч человек, фиксировали в среднем 47 случаев заражения ежедневно. Власти рекомендовали жителям воздерживаться от любых общественных мероприятий в течение как минимум следующих четырех недель, а также пройти ревакцинацию от COVID-19.

В Германии власти ряда городов и регионов закрывают ранее разрешённые рождественские базары. Правительство Франции назвало новый рост заболеваемости пятой волной пандемии. Рост числа новых случаев и госпитализаций происходит на фоне высокого уровня вакцинации в западных странах — в Чехии полностью вакцинированы 58 процентов населения, в Германии — 67,5, во Франции — больше 68. На Гибралтаре вакцинировано почти всё взрослое население.

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