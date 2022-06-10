Ректор вуза: Мы не отдадим детей в европейскую клоаку

Созданный европейско-азиатский консорциум вузов даст "нашим детям возможность расти нормальными людьми", ведь из Европы они возвращаются другими "и в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей". Об этом рассказал ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик в интервью екатеринбургскому порталу "66.ru", добавив, что его дочь будет учиться в Европе.

"Мы будем бороться за наших детей, мы не отдадим их туда, в эту европейскую клоаку, которая существует и притягивает нас", - заявил ректор. При этом его дочь, как сообщил сам Бублик, планирует изучать искусство в европейских вузах. Бублик отметил, что "как отец не хотел бы, чтобы дочь вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности".

Бублик считает, что вернувшиеся из Европы "и в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди". По его словам, созданный консорциум вузов позволит гарантировать нормальное развитие детей "в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей".

В консорциуме "Европейско-Азиатский правовой университет" будут участвовать вузы России, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении, а позже — Индии, Монголии и Китая.