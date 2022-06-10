Ректор вуза: Мы не отдадим детей в европейскую клоаку

Созданный европейско-азиатский консорциум вузов даст "нашим детям возможность расти нормальными людьми", ведь из Европы они возвращаются другими "и в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей". Об этом рассказал ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик в интервью екатеринбургскому порталу "66.ru", добавив, что его дочь будет учиться в Европе.
"Мы будем бороться за наших детей, мы не отдадим их туда, в эту европейскую клоаку, которая существует и притягивает нас", - заявил ректор. При этом его дочь, как сообщил сам Бублик, планирует изучать искусство в европейских вузах. Бублик отметил, что "как отец не хотел бы, чтобы дочь вернулась другим человеком, исповедующим другие ценности".
Бублик считает, что вернувшиеся из Европы "и в сексуальном плане, и в плане либеральных ценностей это другие люди". По его словам, созданный консорциум вузов позволит гарантировать нормальное развитие детей "в рамках российского православия, в рамках ислама, в рамках наших естественных ценностей".
В консорциуме "Европейско-Азиатский правовой университет" будут участвовать вузы России, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Армении, а позже — Индии, Монголии и Китая.
- По данным компании ITEC, приведённым "66.ru", за первые две недели войны России в Украине спрос россиян на зарубежное образование вырос на 20%. По данным ЮНЕСКО, собранным "66.ru", ежегодно около 1,5% российских студентов уезжают учиться за границу. Чаще всего они выбирают европейские страны — Германию, Чехию, Великобританию, Францию и Финляндию.
- В начале апреля российские и белорусские образовательные организации были исключены из Болонского процесса на фоне поддержки большинством ректоров войны в Украине.
- В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы образования и разработать свою собственную. Позже министр пояснил, что бакалавриат и магистратура сохранятся, однако по ряду направлений специалитет будет в приоритете.
- В настоящий момент в Болонском процессе участвуют 46 стран. Россия присоединилась к нему в 2003 году. В первую очередь речь идёт о сопоставимости образовательных программ, и чаще всего под этим понимается так называемая двухуровневая система образования — бакалавриат (4 года) и магистратура (2 года).
- В начале июня министерство образования и науки России также рекомендовало вузам не участвовать в программе студенческого обмена Erasmus+. По этой программе финансировались поездки российских студентов на учебу в страны Европы и международные обмены. С 2014 года участие в ней приняли более 13,2 тысяч студентов из России.
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