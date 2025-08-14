"Репортёры без границ" внесены в список "нежелательных" в РФ организаций

Минюст России внёс международную неправительственную организацию "Репортёры без границ" в реестр "нежелательных" в стране НПО. Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

Решение о признании правозащитной организации нежелательной Генпрокуратура приняла 23 июля 2025 года. Причины не называются.

Группа "Репортеры без границ" была создана во Франции в 1985 году. Организация называет своими целями борьбу с цензурой, обеспечение свободы слова, освобождение журналистов, находящихся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.

Начиная с 2002 года "Репортёры без границ" ежегодно публикуют рейтинг свободы прессы. В рейтинге за 2025 год, опубликованном в начале мая, Россия в сравнении с предыдущим годом опустилась на девять позиций, заняв 171 место из 180. Это стало худшим для России результатом за всё время составления рейтинга.

Признание организации нежелательной означает запрет на её работу в России и угрозу уголовного преследования для людей, которые с ней сотрудничают.



