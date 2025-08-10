Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников

Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото
Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото

10 августа в Республике Коми зафиксирована первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину атака беспилотников. Тревога была объявлена в Ухте, сообщила городская администрация.

По информации телеграм-каналов, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод. Паблик информационной программы "День" сообщил, что в районе предприятия упал беспилотник. Возгораний и выбросов зафиксировано не было.

Паблик "Сыктывкар №12" уточнил, что в Ухте эвакуировали торговый центр "Ярмарка" и НПЗ, расположенный поблизости. Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что атакованным объектом является предприятие "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Жители Ухты и Сыктывкара сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. В аэропорту Ухты временно ограничили приём и вылет самолётов, заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По словам временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна, пострадавших нет.

Республика Коми находится примерно в двух тысячах километров от границы с Украиной, и до сегодняшнего дня атаки на её территорию не фиксировались.

Материалы по теме

Уиткофф в Москве
Embed
Уиткофф в Москве

No media source currently available

0:00 0:16:59 0:00

Уиткофф в Москве

Трамп готовит обращение


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG