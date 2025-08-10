Республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников

10 августа в Республике Коми зафиксирована первая с начала полномасштабного вторжения России в Украину атака беспилотников. Тревога была объявлена в Ухте, сообщила городская администрация.

По информации телеграм-каналов, целью атаки стал местный нефтеперерабатывающий завод. Паблик информационной программы "День" сообщил, что в районе предприятия упал беспилотник. Возгораний и выбросов зафиксировано не было.

Паблик "Сыктывкар №12" уточнил, что в Ухте эвакуировали торговый центр "Ярмарка" и НПЗ, расположенный поблизости. Украинский телеграм-канал Supernova+ утверждает, что атакованным объектом является предприятие "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Жители Ухты и Сыктывкара сообщили о перебоях в работе мобильного интернета. В аэропорту Ухты временно ограничили приём и вылет самолётов, заявил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По словам временно исполняющего обязанности главы Коми Ростислава Гольдштейна, пострадавших нет.

Республика Коми находится примерно в двух тысячах километров от границы с Украиной, и до сегодняшнего дня атаки на её территорию не фиксировались.